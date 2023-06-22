藍白拒投票 4大法官人事過關

立法院昨行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團不進場投票，拒絕為大法官人事背書，但民進黨團仍以人數優勢，四位大法官被提名人均獲同意任命。民眾黨批評，民進黨強行通過「修憲以來最草率」的大法官審查，全國最高民意機關成為貫徹民進黨意的「立法局」，令人完全無法苟同。

民眾黨發言人楊寶楨指出，大法官負責解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，重要程度不言而喻；民進黨昨天強行通過這波任命案，十五位大法官都由蔡英文總統提名，嚴重損害司法院獨立性，讓司法院淪為「司法局」；民進黨完全執政之後，行政權獨大、立法權縮小，如今，司法權也岌岌可危。

尤遭疑曾涉教唆偽證

投票結果，四位大法官被提名人，包括最高法院法官兼審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台灣大學特聘教授陳忠五、律師尤伯祥，均獲過半數同意。其中，被民進黨立委蘇治芬指控曾涉教唆偽證的尤伯祥獲最高同意票，在六十六位領票立委中獲六十四票同意。

昨天領票立委六十六人，未領票立委四十六人。蔡彩貞共得同意六十二票、不同意三票、無效票一票；朱富美共得同意六十二票、不同意一票、無效票三票；陳忠五共得同意六十三票、不同意一票、無效票二票；尤伯祥共得同意六十四票、不同意一票、無效票一票。

面對大法官人事，在野黨各有意見。

民進黨立院黨團總召柯建銘（中排左四）在議場觀看委員領投票情形。記者曾學仁／攝影

藍：葬送司法最後防線

尤伯祥遭質疑曾涉教唆偽證，國民黨立委賴士葆認為蔡英文總統提名尤伯祥是藐視憲法、司法及大法官，踐踏民進黨立法院的表決部隊；國民黨團總召曾銘宗也批評蔡英文總統連大法官都酬庸到如此程度，「真是葬送司法的最後防線」。

但時代力量立委邱顯智肯定尤伯祥敢於說清廢死立場，尤的職業律師生涯期間參與過江國慶案、邱和順案、釋字五八二號解釋，大法官面對社會爭議不能不發表意見，因此他肯定尤伯祥有擔當。

楊寶楨說，立法院不該為執政黨政府背書，民進黨以絕對多數的優勢，暴力式輾壓民意，因此民眾黨立委拒絕出席這場毀憲亂政的荒謬戲碼。

蔡英文總統昨期勉新任的大法官能夠全力以赴，擔任好「憲法守護者」及「人權捍衛者」的角色。總統府發言人林聿禪表示，四位大法官被提名人分別來自司法實務界及學術界，都是學驗俱佳的優秀傑出人才，具備多元專業背景及法律專長，對於人權保障的推動有所貢獻，相信就任大法官後，定能肩負起維護憲政秩序、保障人民權益的重要使命，實現司法公平正義，持續深化台灣的民主發展。