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立委：讓大法官任期回歸正軌 蔡可思考

聯合報／ 記者周佑政劉宛琳／台北報導

未來恐將出現十五位大法官都是蔡總統提名情況。民進黨立委鍾佳濱說，破壞大法官任期交錯制度的始作俑者就是前總統馬英九，而要不要讓制度回歸正軌則是蔡英文總統可思考的事。

馬英九辦公室則表示，依憲法增修條文規定，「司法院大法官任期八年，不分屆次，個別計算，並不得連任」；每位新任大法官的任期是憲法規定，馬英九提名都依照憲法規定。

鍾佳濱表示，一九九七年修憲，大法官任期改為八年，將十五位大法官約略分為兩組、任期交錯，避免總統把與自己立場一致的大法官留任。二○○七年，當時總統陳水扁提名八位大法官人選，但其中四人遭國民黨團杯葛，留下四席大法官空缺，隔年，彭鳳至大法官轉任最高法院院長，又空出一名大法官；馬英九總統上任後，以總統令強行將此五名大法官的任期訂為八年，大法官任期交錯就因此被馬英九破壞了。

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