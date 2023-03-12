中央補助基捷創新高？ 基市府：錯用法律 應是中央權責

基隆捷運興建經費中央、地方分攤金額成為話題，交通部長王國材表示，近日會派次長與基市府溝通。基市府今天重申，「基隆捷運計畫」目的在連通交通部所屬國際商港，成為大台北首都圈東區海洋門戶國家重大建設，應回歸大眾捷運法規範，屬中央規畫的建設，並非地方政府自提。

基隆捷運第1階段興建經費，從400多億增加到逼近700億，基市府分攤費用也從17億多提高到53億多。基隆市長謝國樑認為超出市庫負擔能力，直言「門都沒有」，成為新聞焦點。

王國材昨天說，捷運、鐵路相關補助全國一致，基隆市跟新北、台北市相比，財務狀況確實較差，負擔很辛苦，但可考慮進行沿線土地開發；另在本周會派次長先與市府溝通。

謝國樑今天表示，基隆捷運是中央規畫的國家重大交通建設，應由中央全額負擔，但在市府財政許可下，也願意「負擔」建設經費，共創基隆市、基隆港及國家東門戶三贏局面。

謝說，懇請交通部儘速將基隆捷運計畫綜合規畫提報行政院，由行政院加速核定推動。市府會追加預算全力配合辦理捷運路廊都市計畫變更及成立專案辦公室，協助徵收土地及開發場站周邊土地，打造基隆港成為亞洲郵輪母港，提昇台灣的全球競爭力。

基市交通處長王圳宏表示，有人引用交通部民國107年2月9日頒定「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，指交通部鐵道局推動興建基隆捷運，交通部補助73.7%已創新高，是錯誤陳述；因為這一要點是交通部審議各地方主管機關提出的大眾捷運系統建設計畫，不適用基隆捷運。

基市府說，市長從林右昌變成謝國樑，但市府對基隆捷運計畫立場從未改變，仍與111年12月2日函發行政院國家發展委員會之公函內容一致，即計畫經費不應採「補助」地方政府捷運建設方式辦理，應就國土發展及國家競爭力面向，由中央政府全額負擔建設、開發及營運階段經費。