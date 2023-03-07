快訊

本土疫情回溫破萬+10816 較上周二增9.2%

希臘鐵路慘案是人禍？事發前12分鐘的關鍵對話紀錄

解決雙老…蔣萬安「都更5箭」估公辦都更年10案 增電梯翻倍

基捷負擔經費暴增3倍 藍委：看顏色辦事？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨7日呼籲中央全額負擔基隆捷運興建費用。（示意圖 by Cheng-en Cheng on Flickr under CC 2.0）
國民黨7日呼籲中央全額負擔基隆捷運興建費用。（示意圖 by Cheng-en Cheng on Flickr under CC 2.0）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

基隆捷運是中央的『前瞻基礎建設』，興建經費應由中央全部負擔！」國民黨立委李德維7日表示，基隆捷運經費在前市長林右昌下台後，經費從400多億暴增至697億，基隆市需負擔經費也從17億陡升至53億，他質疑民進黨政府看顏色辦事；國民黨立委謝衣鳳說，未來基隆將負擔營運經費，盼中央協助負擔興建費用。

選後就暴增經費

李德維說，基隆捷運是屬於前瞻建設的重大工程，但經費卻在前市長林右昌下台後，才公布從425億暴增至697億，地方政府的負擔額也從17億飆升至53億，已經讓現在的基隆市財政難以負荷。他質疑，在選前林右昌、民進黨立委蔡適應與總統蔡英文異口同聲說要挺基隆捷運，怎麼到選後就增加地方負擔經費？

他呼籲交通部等部會將基隆捷運的相關費用公布，且應該比照機場捷運，相關費用應該由中央負擔。謝衣鳳也指出，蔡總統去年到基隆輔選時說，如果選錯市長，建設可能會停擺，但建設不應該分藍綠，且既然都有規劃「北北基桃」交通生活圈，就應該全力協助基隆興建捷運，不要因為政府顏色不同就大小眼。

興建應由中央負擔

謝衣鳳說，未來基隆捷運蓋好，將會由基隆市政府負擔營運責任，希望中央在興建階段就能協助基隆市政府減輕負擔。國民黨立委洪孟楷不滿質疑，林右昌難到過去不知道基隆捷運經費將暴漲？為何沒有跟基隆市議會報告？他質疑林右昌隱匿資訊，是因為選舉考量，但這樣才是對不起基隆民眾的行為。

國民黨立院總召曾銘宗則說，基隆捷運第1階段居然沒有到基隆，只有到八堵，且交通部無法承諾未來進入基隆市區的第二階段何時開工與完工，呼籲交通部儘快評估；另外，基隆捷運屬於中央的前瞻建設，應該由中央政府負擔全額經費，交通部也要說明為何經費會暴增。

補選不該抓戰犯

另外，國民黨立院黨團也針對南投立委補選作出回應，曾銘宗坦言，輸了就是輸了，國民黨須要記取教訓，更何況2024年選舉還有勝選機會，希望黨內不要放話內鬨，現階段不是要抓戰犯，反而是要找出破壞團結的人。他強調，國民黨應該要團結，目標爭取2024年勝選。

【更多精采內容，詳見

基隆捷運 國民黨 林右昌

延伸閱讀

基捷經費負擔暴增 藍批：中央自提的計畫補助還看顏色

負擔基捷53億「門都沒有」？林右昌：縣市長要多努力

談房市政策走向 內政部長：房地不應再漲價

房市走勢溫和收斂？ 林右昌：房地不應該再繼續漲價

相關新聞

基捷爭議王國材提土地開發籌錢 謝國樑：加這條件是最好方案

基隆市長謝國樑昨天指基隆捷運分攤費暴增3億，要基隆吞下53.85億元「門都沒有」。針對交通部長王國材建議建議可以從區段徵...

基隆捷運負擔暴增 謝國樑嗆門都沒有 蔣萬安今也回應了

基隆捷運經費暴增到697億，基隆市負擔額從17.7億暴增到53.86億，市長謝國樑昨大動作召開記者會希望比照機捷由中央全...

基捷負擔經費暴增3倍 藍委：看顏色辦事？

「基隆捷運是中央的『前瞻基礎建設』，興建經費應由中央全部負擔！」國民黨立委李德維7日表示，基隆捷運經費在前市長林右昌下台後，經費從400多億暴增至697億，基隆市需負擔經費也從17億陡升至53億，他質疑民進黨政府看顏色辦事；國民黨立委謝衣鳳說，未來基隆將負擔營運經費，盼中央協助負擔興建費用。

基捷經費負擔暴增 藍批：中央自提的計畫補助還看顏色

基隆捷運興建費用暴增至697億元，基隆市負擔額從17.7增至53.86億元。國民黨立法院黨團今批評，去年地方大選前，都沒...

【即時短評】基隆人等了30年苦搭不到捷運 心情如坐雲霄飛車

基隆人過去30年對政治人物開出的捷運支票，從相信會兌現到半信半疑，最後心灰意冷。5年前蔡英文總統宣布興建基隆輕軌，市民又...

負擔基捷53億「門都沒有」？林右昌：縣市長要多努力

基隆市長謝國樑昨天表示，要基隆負擔53.85億元的基隆捷運預算是「門都沒有」，要求中央全額負擔。內政部長林右昌今天表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦