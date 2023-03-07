基捷負擔經費暴增3倍 藍委：看顏色辦事？

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「基隆捷運是中央的『前瞻基礎建設』，興建經費應由中央全部負擔！」國民黨立委李德維7日表示，基隆捷運經費在前市長林右昌下台後，經費從400多億暴增至697億，基隆市需負擔經費也從17億陡升至53億，他質疑民進黨政府看顏色辦事；國民黨立委謝衣鳳說，未來基隆將負擔營運經費，盼中央協助負擔興建費用。

選後就暴增經費

李德維說，基隆捷運是屬於前瞻建設的重大工程，但經費卻在前市長林右昌下台後，才公布從425億暴增至697億，地方政府的負擔額也從17億飆升至53億，已經讓現在的基隆市財政難以負荷。他質疑，在選前林右昌、民進黨立委蔡適應與總統蔡英文異口同聲說要挺基隆捷運，怎麼到選後就增加地方負擔經費？

他呼籲交通部等部會將基隆捷運的相關費用公布，且應該比照機場捷運，相關費用應該由中央負擔。謝衣鳳也指出，蔡總統去年到基隆輔選時說，如果選錯市長，建設可能會停擺，但建設不應該分藍綠，且既然都有規劃「北北基桃」交通生活圈，就應該全力協助基隆興建捷運，不要因為政府顏色不同就大小眼。

興建應由中央負擔

謝衣鳳說，未來基隆捷運蓋好，將會由基隆市政府負擔營運責任，希望中央在興建階段就能協助基隆市政府減輕負擔。國民黨立委洪孟楷不滿質疑，林右昌難到過去不知道基隆捷運經費將暴漲？為何沒有跟基隆市議會報告？他質疑林右昌隱匿資訊，是因為選舉考量，但這樣才是對不起基隆民眾的行為。

國民黨立院總召曾銘宗則說，基隆捷運第1階段居然沒有到基隆，只有到八堵，且交通部無法承諾未來進入基隆市區的第二階段何時開工與完工，呼籲交通部儘快評估；另外，基隆捷運屬於中央的前瞻建設，應該由中央政府負擔全額經費，交通部也要說明為何經費會暴增。

補選不該抓戰犯

另外，國民黨立院黨團也針對南投立委補選作出回應，曾銘宗坦言，輸了就是輸了，國民黨須要記取教訓，更何況2024年選舉還有勝選機會，希望黨內不要放話內鬨，現階段不是要抓戰犯，反而是要找出破壞團結的人。他強調，國民黨應該要團結，目標爭取2024年勝選。

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