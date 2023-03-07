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基隆捷運負擔暴增 謝國樑嗆門都沒有 蔣萬安今也回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席北市都更五箭發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席北市都更五箭發布記者會。記者林麗玉／攝影

基隆捷運經費暴增到697億，基隆市負擔額從17.7億暴增到53.86億，市長謝國樑昨大動作召開記者會希望比照機捷由中央全額負擔，不過前市長、內政部長林右昌卻說「縣市長要多努力」。對於謝國樑槓中央，北市長蔣萬安今也被問及基捷經費暴增問題，蔣表示「在等交通部鐵道局相關資料，就會進行相關討論。」

至於基隆捷運是否再因經費暴增問題，因地方政府財政無力負擔，讓基捷進度持續延宕？蔣萬安今天出席北市都更五箭發布記者會，蔣萬安僅表示，等北市府收到鐵道局等相關資料，就會來討論因應。

北市捷運工程局表示，依照交通部先前與台北市政府歷次協商結果，基隆捷運原先預估經費425億，台北市負擔約40.5億元，然因近期大環境變遷，據聞交通部鐵道局將調整基隆捷運經費，台北市未來需增加負擔多少錢，須待交通部鐵道局提供相關資料後進一步研析。

至於會不會影響到台北市後續的民生汐止線規畫進度，捷運局表示，民汐線的汐東段這一部分，因在新北大同路、樟樹灣這一段有與基隆捷運共構，目前是交由新北捷運局主導，汐東段部分可以先走，基隆捷運進度應該不會影響汐東段等民生汐止線的相關規畫。

基隆捷運 北市 鐵道

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