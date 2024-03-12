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兩會出亂子 黑頭車衝撞中南海

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
網傳10日凌晨，有汽車衝撞中共中央辦公廳所在地中南海新華門。（圖／截自社交平台Ｘ）
網傳10日凌晨，有汽車衝撞中共中央辦公廳所在地中南海新華門。（圖／截自社交平台Ｘ）

大陸全國人大會議昨天閉幕，大陸「兩會」（人大、政協會議）期間，北京保安措施嚴密，但根據香港星島日報報導，十日凌晨傳出有汽車曾衝撞中南海大門。

其實社交平台「Ｘ」知名帳號「李老師不是你老師」十日曾發布影片稱，當天凌晨網傳影片顯示，一輛黑色轎車疑似衝到中南海「新華門」前，隨後一眾安保人員將駕駛控制，並往府右街方向抬著一路小跑。這段影片被路過車輛拍下，影片中可看到車輛距離新華門正門非常近，但不清楚影片拍攝的具體時間及事發緣由。

新華門位於北京市西長安街，是中南海的正門，即中共中央書記處、中央辦公廳和國務院等重要機關辦公所在地。

星島日報報導，據稱該車本想闖入中南海，但疑似司機不熟路況，新華門前有較高的門檻，轎車撞上門檻被迫停下，隨即被中南海大門內及附近的安保人員衝出將司機制伏抬離。

有消息稱，影片中的車輛掛北京本地車牌，該車輛看起來是高級車，很多大陸政府部門官員都使用同類型轎車。

另有外電引述消息，當時現場有人喊出口號；被抓的駕駛據稱是名男性，現場警察拿「防暴叉」將駕駛電暈後將其拖（抬）走。

大陸旅外維權律師陳光誠也發文，在敏感的兩會期間，北京五步一崗十步一哨，草木皆兵如臨大敵情況下，十日清晨一位民眾駕駛汽車衝擊中南海，被警衛和警察從中南海前抬了出去。

在今年兩會登場時，香港明報曾報導，北京市安保比往屆嚴格，進入長安街核心路段的路口都加設了關卡，想要進入的行人須刷身分證，中南海新華門前的便衣更增加了一倍以上。

兩會

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