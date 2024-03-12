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陸涉台學者：陸對台抓「兩頭」 和統方針未變

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

今年大陸兩會（人大、政協會議）昨天落幕，期間大陸官方涉台表述引起關注，大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院長李義虎分析，大陸對台政策具有穩定性、延續性，「和平統一」基本方針並沒有改變；同時大陸掌握戰略主動，在執行層面抓住「兩頭」，即針對台獨和外來干涉，堅決反對與反制；面向台灣社會和台灣同胞，則是促進融合發展。

針對大陸對台工作，官方中新社昨引述李義虎指出，儘管台灣政局給兩岸關係發展增加了不確定因素，但大陸方面在台灣問題總體方略指引下，掌握戰略主動，圍繞著追求統一的中心目標，在執行層面抓住兩頭，即針對「台獨」和外來干涉堅決反對與反制，面向台灣社會和台灣同胞促進融合發展。

李義虎並稱，大陸對台政策具有穩定性、延續性，和平統一基本方針並沒有改變。另就兩岸融合發展概念提出後，大陸推進兩岸交流合作，從偏重經濟往來逐漸向社會、文化等各領域深化，福建作為「先鋒試點」可探索新機制、新做法。

南開大學台灣經濟研究所長曹小衡指出，兩岸經貿合作已走過數十年，各產業都建立一定聯繫，台灣部分優勢產業與大陸聯結深厚，如電子資訊、食品產業等。展望兩岸經貿合作及大陸當局提出「新質生產力」，曹小衡說，高科技、大數據等是大陸未來發展重點，正是台灣優勢產業，兩岸就此開拓合作空間龐大，未來持續深化升級經貿合作前景可期。

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