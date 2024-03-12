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陸國務院組織法 寫入「黨中央領導」

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導

大陸全國人大會議昨閉幕，閉幕會上通過「國務院組織法」修訂案，創下四十年來首度修法紀錄，依人大說法，修訂案主要將堅持以「習思想」為指導、明確維護「黨中央」領導等內容載入國務院組織法，人大委員長趙樂際昨在閉幕會上即強調，要在以「習核心」的中共中央領導下，堅定不移推進中國式現代化。

人大閉幕會議程包含表決七份草案，包括關於政府工作報告的決議草案、國務院組織法修訂草案、關於二○二三年國民經濟和社會發展計畫執行情況與二○二四年國民經濟和社會發展計畫的決議草案、關於二○二三年中央和地方預算執行情況與二○二四年中央和地方預算的決議草案，以及人大常委會工作報告與「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察署）報告。

其中，國務院組織法修訂案，根據先前人大副委員長李鴻忠指出，主要是將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、堅持黨的全面領導等重要內容載入國務院組織法。

這也是一九八二年十二月以來，大陸首度修訂這部法律。

國務院組織法修訂案增加一條規定，明確國務院堅持中國共產黨的領導，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署，貫徹新發展理念，堅持依法行政等。

兩會

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