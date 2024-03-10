陸兩會網控升級 VPN受限 輿論遭嚴控

有翻牆軟件提供商告訴法新社，中國在本周的兩會期間加大了網絡控制，對翻牆軟件VPN加大限制。中國的網絡審查和防火牆十分嚴密，網民若不使用VPN，就無法訪問谷歌，Youtube，Instagram，臉書等網站。

本周初中國召開一年一度的「兩會」，這個時期，VPN軟件越來越難以連上，並且與以往敏感的政治活動期間相比，斷網也變得更加頻繁。

總部位於列支敦士登的服務公司 Astrill的一位員工向法新社證實：「目前由於中國兩會，審查制度更加嚴格。」這位員工表示：「不幸的是，目前並非所有的VPN都能正常運行……我們正在全力以赴地努力恢復所有服務的正常運行，但目前還無法提供確切的時間。」Astrill是最受在華外國人歡迎的VPN服務之一。

法新社指出，在中國，未經政府授權使用VPN是違法的，使用VPN訪問被中國封鎖的網站也是違法的。然而，國家媒體工作人員和外交官員可以訪問被封鎖的網站，比如社交媒體平台X。

兩會期間，北京的安全措施加強，安保人員帶著緝毒犬巡邏街道，也有不少紅色袖標的老年志願者監控行人的可疑行為。微博迅速封鎖敏感話題，所有關於打破慣例被取消的總理記者會的話題標簽，都被從搜索結果中刪除。

另一個關於中國經濟困境的話題標簽「中產階級子女沒有未來」也被屏蔽。監管機構此前曾敦促投資者避免閱讀關於中國的外國新聞報導。 在去年的一次講話中，中國國家主席習近平強調了提高網絡綜合治理的重要性。

（法新社等）

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