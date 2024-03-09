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陸人大代表建議：孩子未成年 父母可彈性上班

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大陸人大代表建議給父母彈性上班制以多陪伴孩子。圖／簡立欣攝影
大陸人大代表建議給父母彈性上班制以多陪伴孩子。圖／簡立欣攝影

今年大陸兩會期間，人大代表、浙江省台州市路橋區路橋街道實驗小學教研組長尚海紅提案《關於加強家庭教育，促進少年兒童健康成長的建議》，認為應讓未成年人父母或其他監護人採取「彈性上班制」，更好地陪伴孩子成長。

尚海紅表示，隨著社會競爭加劇和職場要求提高，許多年輕父母要將更多時間和精力投入工作，沒有足夠的時間陪伴孩子、參與孩子的成長過程。

尚海紅說，這些年輕父母可能將孩子交給阿公阿嬤或保姆照顧，但缺少父母陪伴的孩子容易缺乏安全感，比較自卑，人際交往能力弱。父母需要多點高品質的陪伴時間，如一起運動、逛公園等，讓孩子的身心都能健康成長。

尚海紅建議父母彈性上班制，國家訂定政策，鼓勵和支援企業、事業單位為家長提供彈性上班的機會；以稅收減免、補貼等措施鼓勵企業、事業單位為家長提供更多彈性工作職位。有接送孩子、照顧孩子需求的員工，上班時間可以更加彈性，單位也可以根據員工實際需求調整職位。

她還建議政府為家長提供必要的幫助和支持，如設立諮詢機構，提供彈性工作的諮詢和指導；提供相關培訓和學習資源，讓家長適應彈性上班。

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