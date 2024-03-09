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陸駐法大使盧沙野：中國不能再韜光養晦

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸「外交戰狼」盧沙野近日談及大陸外交方向時表示，「中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了」。（路透）
大陸「外交戰狼」盧沙野近日談及大陸外交方向時表示，「中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了」。（路透）

被外媒形容為「外交戰狼」的中國大陸駐法大使、全國政協委員盧沙野近日回到北京出席兩會，並給出外交領域的最新評論意見。盧沙野表示，中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了，「你成為一頭大象了，不可能再躲在樹後面」。

盧沙野日前接受陸媒中國青年報旗下媒體「青蜂俠」專訪時說，如果一個國家要擴大自己在國際上的地位和影響，就要更積極參與全球治理和多邊事務，包含與發展中國家的關係。他強調，如果是一個有責任、有擔當的大國，講正義、靠得住，對方便願意與之交往、肅然起敬。

他表示，過去（中國）比較貧窮的時候，西方國家和中國打交道是俯視，但現在基本上是平視，「個別情況下可能都是仰視」。大國要有大國的樣子，不能夠像過去那樣一味韜光養晦了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你是成為一頭大象了，你不可能再躲在樹後面」。

「韜光養晦」的方針源自鄧小平。一九八九年六四事件後，大陸面對西方國家的制裁和壓力，鄧小平定下了「冷靜觀察，韜光養晦，絕不當頭」，以及「韜光養晦，有所作為」等外交戰略方針。直到十八大後，大陸外交風格發生轉變，外交官員比以往更積極搶占輿論陣地，捍衛中國立場，被形容為「戰狼外交」。

兩會

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