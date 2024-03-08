王毅：一中「全家福」 只是時間問題

中共政治局委員兼大陸外長王毅昨天在大陸全國兩會的外長記者會上就涉台議題表示，「台灣地區選舉（我總統大選）只是中國的地方選舉」，國際社會遵守一中原則的「全家福」只是時間問題。

台灣議題幾乎是每年兩會大陸外長記者會的必答題。今年由新加坡聯合早報提問台灣大選後的兩岸關係情勢，王毅態度強硬地表示「台灣地區選舉的結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢」。

他說，選後一百八十多個國家跟國際組織重申堅持一個中國原則，支持大陸維護國家的主權和領土完整，「充分說明一中原則已是國際社會普遍共識，如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國主權，如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國內政」。

他強調，「相信大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的『全家福照片』，這只是一個時間問題」。他說，「我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一前景，我們底線也很清楚，絕不允許台灣從祖國分裂出去，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史清算，國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身，自食苦果」。

今年王毅的涉台回應，與前兩年外長記者會說法相比，明顯更側重於「國際社會普遍共識論」。去年秦剛手拿大陸「憲法」，警告美國「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」；前年王毅則強調台灣與烏克蘭不同，並批評美國一些勢力縱容鼓動「台獨」勢力發展。