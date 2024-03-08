習近平釋軍事信號 提「海上鬥爭準備」

中共總書記習近平釋出最新的軍事訊號，他在出席大陸十四屆人大二次會議的解放軍與武警代表團會議時指出，「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」，凸顯對海上軍事力量的要求。

央視報導，習近平七日出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時，強調「要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力」。習近平還提到「新興領域戰略能力」關係國家安全和軍事鬥爭主動，要求構建「網路空間防禦體系」，提高「維護國家網路安全能力」、大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，「充分解放和發展新質戰鬥力」等。

習近平針對「軍事鬥爭準備」主要提的是海上力量，凸顯當前中共領導人對來自海上軍事關切的重心。去年以來，共軍在東海與澳洲、加拿大軍事力量有所接觸、台海則有美國為主的多國軍艦航行，南海與菲律賓的緊張狀態則仍持續。

今年中共軍費將增長百分之七點二，突破台幣七點三兆元，大陸總理李強的政府工作報告則提到「統籌推進軍事鬥爭準備」。眾多共軍將領近日在代表團審議時都提到「鬥爭」相關詞彙，依照官方提供給媒體的人大會議簡報，中共軍委副主席張又俠要求「抓實備戰打仗工作」、另一副主席何衛東則說「提高用兵精準度和鬥爭效費比」；軍委聯合參謀部參謀長劉振立要求「堅定靈活開展軍事鬥爭」；共軍上將王建武還建議「加快現實軍事鬥爭立法」；新任防長的董軍則說，「一切行動聽指揮」。

針對海上力量，武警部隊政委張紅兵建議「健全海警力量海上維權執法法規制度體系」；福建省軍區司令員王宏宇建議「安排超長期國債支持福建沿海一線國防建設」。

大陸海權專家張文木指出，今日共軍海軍劣勢在遠海，至於近海在第一島鏈以西水域則有相當優勢，共軍應對近中期海上戰事的策略應當是「你打你的，我打我的；近戰可久，遠戰當速，就近而捨遠」。