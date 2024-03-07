女性遭排擠出大陸政治圈 習近平籲廣大婦女發揮「半邊天」作用是什麼？

中國全國人大召開的場面人們已經很熟悉：黨和國家領導人習近平帶領領導班子進入人民大會堂會場時，近3000名人大代表整齊劃一地鼓掌歡迎。大片的西裝、制服中難得看到鮮豔的色彩，並辨認出少數的女性與會者。

本屆全國人大代表中女性的比例為26.5%。根據各國議會聯盟（IPU）本周就成員國議會中女性議員比例發布的一項統計，中國在184個國家中排名第89。

在3月8日國際婦女節即將到來之際，習近平在人大會議發言時對女性代表說：希望廣大婦女振奮龍馬精神，發揮半邊天作用，為推進中國式現代化做出巾幗貢獻。

這半邊天的說法，源自中共建政元勳毛澤東的名言婦女能頂半邊天。然而，儘管官方高舉社會主義思想中的兩性平等大旗，女性在中國的政治生活中扮演的角色卻微不足道。

女性被排擠出政治圈

聯合國在去年的一份報告中曾呼籲中國黨和政府領導層，提告女性在政治中，特別是在政策決策層的比例。中國最核心的決策機構中共中央政治局的24名委員，目前清一色都是男性。

柏林墨卡托中國研究中心（Merics）的中國問題研究者德林豪森（Katja Drinhausen）認為，在習近平主政以來，中國政治圈中女性地位不彰的問題加劇了。

她說：與過去幾十年相比，現在的（中共中央）政治局裡，已經完全沒有女性，沒有能參與政治決策或代表特定利益的女性。這確實是習近平治下出現的一個逆向趨勢，最終使女性，至少是部分被排擠出了政治圈。

儘管在一黨執政的中國共產黨內，女性的比例在過去10年中上升了10%，達到近30%，但問題是，女性在政治體制中扮演什麼樣的角色？

德林豪森指出，在地方層面，比如市區、鄉鎮的各級決策部門，女性的比重明顯高於中央、全國層面。但是她們往往主要負責婦女、家庭這樣的傳統女性事務，在這些領域是不可能在政治仕途上有所作為的。

打壓女權，回歸傳統

女性在中國政治決策層的缺席，普通民眾也能感覺到。生活在上海的吳雨婷（音）組織關注女性議題的聚會、讀書會和電影專場等活動，希望為女性提供一個交流話題和興趣的場所。

這位30歲的女權主義者說，她以前其實更關心政治話題，但現在感覺，制定政策的時候並不會從女性的角度去考慮。我認為，很多決策是男性做出的，他們沒有考慮那麼多。我真的很希望能有更多女性參政，提出更多立法提案，並且得到通過。

像越來越多的中國女性一樣，吳雨婷並不想一定要孩子。尤其在大城市，很多女性已經不願因循傳統的家庭觀念。但這樣的現象是共產黨不願看到的。過去數年，在習近平治下的中國，特別是那些為姐妹們聲張權益的女性，受到了越來越多的打壓。

中國問題專家德林豪森指出，過去幾年裡尤其突出的是，當局有意識地在網上針對女權團體進行審查，一些平台和小的團體被取締，以便將女性這種價值觀的轉變扼殺在萌芽狀態，讓這一新的思想理念難以生根發芽。

她表示，在當局看來，女性應該像習近平所說的那樣，回歸傳統，發揮婦女在弘揚中華民族家庭美德、樹立良好家風方面的獨特作用。

按照習近平的想法，要引導廣大婦女堅定不移聽黨話、跟黨走，為實現黨和國家的發展目標貢獻力量。這也包括提高生育率，阻止中國人口的繼續萎縮。

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