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90分鐘記者會談南海爭端、台灣議題 大陸外交部長王毅說了什麼？

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大陸外交部長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。 圖／中新社
大陸外交部長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。 圖／中新社

兩會期間，中國大陸外交部長王毅週三（3月7日）召開長達90分鐘的中外記者會。在記者會上，總部位於杜拜的中阿衛視記者提問：新時代中國故事的亮點為何？外國記者在講好中國故事方面又能發揮什麼作用？王毅認出該名記者並回應：「你是跳科目三的小夥子，我看過你的視頻。」

王毅稱，「中國故事不是孤立的，它是人類故事的重要篇章」，並指講述中國故事的外國朋友與記者不斷增多，近年也有越來越多外國網紅講述中國故事。

此前，人大會議發言人宣布今年起取消總理記者會。而去年在秦剛遭免職外長後，外傳劉建超可能接任，但在會議議程上，並沒有包含人事任命案。這一次王毅回鍋出任外長所召開的中外記者會．尤其受到媒體關注。

涉台發言

有媒體詢問兩岸關係在今年1月的台灣選舉後，兩岸「和平統一」的前景是否黯淡？王毅重申「一個中國」原則以及「台灣議題屬中國內政」的主張。他稱：「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉」，並批評「台獨」勢力是「台海和平穩定的最大破壞性因素」。

「我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞『台獨』，必將遭到歷史的清算。」王毅還警告，其他國家若「縱容支持台獨」，也將「引火燒身」。

週二（5日），中國總理李強在人大會議上發表政府工作報告，提到「統一」時省去了「和平」二字，有說法認為這顯示中國強化了對台表述。

不過，中國國家主席習近平週三（6日）參與政協的團組會議，仍然使用「和平統一」一詞，並稱要團結、壯大島內外「反獨促統」力量。

今年1月，民進黨籍的現任台灣副總統賴清德當選下屆總統，將於5月就職。外界關注中國是否在今年兩會釋出新的對台立場訊號，但有專家向DW表示，兩會通常不是釋出對台重大政策的場合，且李強的工作報告大致維持中國一貫的基調，不必「過度解讀」。

南海爭端

近期菲律賓與中國因南海主權爭端，頻頻發生衝突。東協（ASEAN）特別峰會本週在澳洲舉行，菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）5日向中國喊話：「不要再騷擾我們。」

針對南海問題，王毅稱中方「一直保持高度克制」，並再次提出「中國依法管轄南海諸島」的主張。他說：「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。」他還警告，「域外國家」不應在南海「挑事生非」。

中國認為幾乎整個南海的主權屬於中國；不過，2016年海牙的仲裁法庭曾裁決，中國的「九段線」主張沒有法律依據。中國不承認該裁決。

中美與中俄關係

針對中美關係，王毅強調「合作共贏」、「相互尊重」等原則。然而，王毅同時也說美國對中國仍維持「錯誤認知」。

王毅說：「不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正實現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。」

王毅以一連串反問批評美國「聽到中國這兩個字就緊張焦慮」，且「執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停在低端」，這些對中國的「打壓」都將反過來「害了自己」。他也「敦促美方認清歷史大勢，客觀理性看待中國的發展」。

自從去年2月的「氣球事件」後，中美兩國關係急凍，但隨後已有好轉跡象；11月的「拜習會」上，雙方更在芬太尼、軍事交流等領域上達成共識。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等官員多次強調，美方無意遏制中國，並不尋求「脫鉤」；不過，中國認為美國正透過高科技出口管制，希望壓制中國。

相較於中美之間的矛盾，王毅把中俄關係形容為「不同於冷戰舊時代的大國關係新範式」。他表示：「霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。」

王毅主張，中俄兩國「不結盟、不對抗、不針對第三方」，也重申中國支持「多邊主義」，並稱中俄關係「順應世界多極化」的潮流。

王毅還說，中俄不只「政治互信」深化，貿易額也「達到創紀錄的2400億美元」，「俄羅斯的天然氣進入中國千家萬戶，中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷」。

俄烏戰爭爆發以來，美國與歐盟對中俄的經濟往來多有批評，指責中國讓俄羅斯在歐美制裁下，仍得以在經濟上維持命脈。

（綜合報導）

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