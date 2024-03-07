90分鐘記者會談南海爭端、台灣議題 大陸外交部長王毅說了什麼？

兩會期間，中國大陸外交部長王毅週三（3月7日）召開長達90分鐘的中外記者會。在記者會上，總部位於杜拜的中阿衛視記者提問：新時代中國故事的亮點為何？外國記者在講好中國故事方面又能發揮什麼作用？王毅認出該名記者並回應：「你是跳科目三的小夥子，我看過你的視頻。」

王毅稱，「中國故事不是孤立的，它是人類故事的重要篇章」，並指講述中國故事的外國朋友與記者不斷增多，近年也有越來越多外國網紅講述中國故事。

此前，人大會議發言人宣布今年起取消總理記者會。而去年在秦剛遭免職外長後，外傳劉建超可能接任，但在會議議程上，並沒有包含人事任命案。這一次王毅回鍋出任外長所召開的中外記者會．尤其受到媒體關注。

涉台發言

有媒體詢問兩岸關係在今年1月的台灣選舉後，兩岸「和平統一」的前景是否黯淡？王毅重申「一個中國」原則以及「台灣議題屬中國內政」的主張。他稱：「台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉」，並批評「台獨」勢力是「台海和平穩定的最大破壞性因素」。

「我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞『台獨』，必將遭到歷史的清算。」王毅還警告，其他國家若「縱容支持台獨」，也將「引火燒身」。

週二（5日），中國總理李強在人大會議上發表政府工作報告，提到「統一」時省去了「和平」二字，有說法認為這顯示中國強化了對台表述。

不過，中國國家主席習近平週三（6日）參與政協的團組會議，仍然使用「和平統一」一詞，並稱要團結、壯大島內外「反獨促統」力量。

今年1月，民進黨籍的現任台灣副總統賴清德當選下屆總統，將於5月就職。外界關注中國是否在今年兩會釋出新的對台立場訊號，但有專家向DW表示，兩會通常不是釋出對台重大政策的場合，且李強的工作報告大致維持中國一貫的基調，不必「過度解讀」。

南海爭端

近期菲律賓與中國因南海主權爭端，頻頻發生衝突。東協（ASEAN）特別峰會本週在澳洲舉行，菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）5日向中國喊話：「不要再騷擾我們。」

針對南海問題，王毅稱中方「一直保持高度克制」，並再次提出「中國依法管轄南海諸島」的主張。他說：「我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。」他還警告，「域外國家」不應在南海「挑事生非」。

中國認為幾乎整個南海的主權屬於中國；不過，2016年海牙的仲裁法庭曾裁決，中國的「九段線」主張沒有法律依據。中國不承認該裁決。

中美與中俄關係

針對中美關係，王毅強調「合作共贏」、「相互尊重」等原則。然而，王毅同時也說美國對中國仍維持「錯誤認知」。

王毅說：「不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正實現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。」

王毅以一連串反問批評美國「聽到中國這兩個字就緊張焦慮」，且「執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停在低端」，這些對中國的「打壓」都將反過來「害了自己」。他也「敦促美方認清歷史大勢，客觀理性看待中國的發展」。

自從去年2月的「氣球事件」後，中美兩國關係急凍，但隨後已有好轉跡象；11月的「拜習會」上，雙方更在芬太尼、軍事交流等領域上達成共識。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Janet Yellen）等官員多次強調，美方無意遏制中國，並不尋求「脫鉤」；不過，中國認為美國正透過高科技出口管制，希望壓制中國。

相較於中美之間的矛盾，王毅把中俄關係形容為「不同於冷戰舊時代的大國關係新範式」。他表示：「霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。」

王毅主張，中俄兩國「不結盟、不對抗、不針對第三方」，也重申中國支持「多邊主義」，並稱中俄關係「順應世界多極化」的潮流。

王毅還說，中俄不只「政治互信」深化，貿易額也「達到創紀錄的2400億美元」，「俄羅斯的天然氣進入中國千家萬戶，中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷」。

自俄烏戰爭爆發以來，美國與歐盟對中俄的經濟往來多有批評，指責中國讓俄羅斯在歐美制裁下，仍得以在經濟上維持命脈。

（綜合報導）

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