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觀察站／李強登台 扮好「執行者」角色
大陸總理李強昨日進行政府工作報告，在官方宣布今年人大閉幕後取消總理記者會後，這場政府工作報告透露的訊息格外受到關注。
早在去年主持召開國務院第一次全體會議時，李強即強調本屆政府的工作，就是要把「黨中央」的決策部署貫徹好、落實好。
這次李強的政府工作報告，十分凸顯「執行者」角色，包含再次強調習近平的核心地位；重申「當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家」，將過去一年取得的成績歸功於「習近平總書記領航掌舵」，多項施政也點出「習思想」的重要性。李強談到兩岸關係時，央視鏡頭還轉向習近平停頓數秒。
今年取消總理記者會雖令人震驚，但若回顧一年來大陸總理角色的細微變化，又似乎不是太意外。例如每年兩會前官方的網路徵言，在去年悄悄把用語從「我向總理提建議」改為「我為政府工作報告提建議」；由總理主持、疫情期間曾多次衝上熱搜的「國常會」，則在去年開始大減頻次；李強上任後雖出席新德里Ｇ20峰會等重要外交活動，但並未循例搭乘專機，而改為包機。
今年兩會氛圍整體變化也不容忽視，五日的大會對政協委員列席人大會議座位做得「非常細緻」，不復有以往隨便上下樓擇位情況；維安更是特別，眾多記者昨凌晨冒著雨雪等待進入排隊區域，卻直到七時多才放行，一名外國記者跑了五個多小時都不得其門而入。
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