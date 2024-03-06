陸經濟成長目標「5％左右」

大陸總理李強昨在人大會議開幕式發表政府工作報告，其中大陸今年經濟成長目標為國內生產毛額（ＧＤＰ）成長百分之五左右，並稱實現預期目標非易事。大陸國務院研究室主任黃守宏解讀，經濟成長目標定為百分之五左右考量多方因素，特別今年城鎮就業壓力大，要實現就業目標，需要保持百分之五左右增速。

李強在報告指出，今年發展目標包括城鎮新增就業一千兩百萬人以上，城鎮調查失業率百分之五點五左右；居民消費價格（ＣＰＩ）漲幅百分之三左右。居民收入成長和經濟成長同步；國際收支保持基本平衡。

發展需要財政支持，李強表示，今年赤字率擬依百分之三安排，赤字規模為人民幣四點○六兆元，並預計連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行一兆元（約台幣四點四兆元）用於重大戰略實施和重點領域安全能力建設。他並表示要嚴肅財政紀律，各級政府要過「緊日子」。

人大代表、北京清華大學五道口金融學院副院長田軒指出，百分之五左右的目標與去年目標一脈相承，既和去年有連續性，也和現在促消費、提內需產生正面效應，但也如李強所言要達到任務仍艱鉅，百分之五左右留有彈性。

就赤字率擬按百分之三安排，香港經濟日報引述分析師指出，財政支持力度整體符合預期，不算「強刺激」。而超長期特別國債被視為報告亮點之一，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，超長期特別國債不計入財政赤字，相較一般國債資金期限長、資金量大，適合建設項目周期長、基礎性重大項目。

軍費預算 成長7.2％

大陸總理李強昨在政府工作報告中提到要全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，據大陸財政部提交預算報告，中共今年軍費預算為人民幣一兆六六五五點四億元，約台幣七兆三千億元，較去年成長百分之七點二，增幅與去年持平。而用於內部維穩的公共安全支出為人民幣二二七六點六二億元，略增一點四個百分點。