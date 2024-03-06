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學者：中共反獨 擴大到國際層面

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導

大陸總理李強昨發表政府工作報告，涉台論述增加「反對外來干涉」，「統一」前去掉「和平」二字，用「深化兩岸融合發展」取代促進兩岸經濟文化交流合作等論述，學者分析，上述變化與近年大陸調整對台政策，將反台獨擴大到國際層面、增加非和平手段威嚇促統等有關，並提醒在大陸全國兩會後、五二○賴清德就職前，還須關注大陸的複合性對台施壓作為。

淡大兩岸研究中心主任張五岳認為，政府工作報告對台整體論述維持中共對台一貫基調，沒有以前沒講過的話，但相較去年也有幾點變化，如促統力道更強，進一步反獨促融，從「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業、維護中華民族根本利益」論述可見。

文大國家發展與中國大陸研究所長趙建民分析，近年國際情勢與美台關係變化影響兩岸，大陸對台政策調整，本次報告在反台獨後加上反對「外來干涉」，反映近年大陸將反獨力道擴大到國際層面，以反對國際對台獨的支持。

趙建民說，反獨促統是一體兩面，「統一」前未放上「和平」兩字，可能與大陸在統一方面逐漸增加「非和平手段威嚇」的比率有關，例如近期在金門附近活動的大陸海警船、海監船等，都是非和平手段威嚇。

另就「深化兩岸融合發展」，趙建民認為背景是大陸近年更多的是吸引台灣人到大陸去，享受所謂融合發展紅利，包括支持福建建設兩岸融合發展示範區等，預計未來還會推出相關政策。

張五岳提到，大陸兩會期間要關注中共主要領導層是否出席團組討論，發表涉台談話，以及外長記者會是否就涉台議題表態；大陸兩會後至五二○前，還須留意大陸的複合性對台施壓作為，包括文攻武嚇、經貿脅迫或於灰色地帶施壓。

兩會

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