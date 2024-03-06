李強涉台表述 增「反外來干涉」

大陸國務院總理李強昨於全國人大會議開幕式發表任內首份政府工作報告，就涉台議題重申「九二共識」、「和平發展」等關鍵詞；與去年報告相較，今年對統一的描述並非「和平統一」，而是「祖國統一」，並新增「反對外來干涉」等敘述。

針對李強涉台表述，陸委會回應，我方致力維護兩岸和平穩定現狀立場一貫，將持續堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制；呼籲中共正視「兩岸互不隸屬」客觀事實，放棄僵化政治思維，透過不設前提的溝通對話，為兩岸健康有序交流及良性互動創造有利條件。

就大陸今年對台工作，李強指出，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進「祖國統一」大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

儘管面臨金門漁船案等兩岸爭議，這次李強政府工作報告對台表述大多仍是往年使用過的說法。例如自二○一二年大陸總理溫家寶首度在政府工作報告提及「九二共識」以來，歷年報告在兩岸方面，「九二共識」「和平發展」「和平統一」等都是關鍵詞，也是多年慣例。至於「統一」前面沒有加上「和平」，在二○二○年後也曾出現；「堅決反對外部勢力干涉」也曾見於二○二二年報告。

對比去年的政府工作報告，時任總理李克強提到堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國「和平統一」進程；要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業等。

今年比較新穎的說法是「中華民族根本利益」。這一概念中共總書記習近平在十九大報告曾提過，當時他指出實現祖國完全統一是中華民族根本利益所在，是實現中華民族偉大復興的必然要求。但過去幾年政府工作報告並未重述這個說法，這次李強政府工作報告也是今年兩會期間官方首度釋出對台論述。