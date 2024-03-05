人大記者會：美國大選 中方不持立場

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨天指出，中美關係穩定是眾所期盼，希望美國遵守承諾，又稱美國會議員「竄訪台灣」是粗暴干涉內政。就今年美國將進行大選，他表示美國大選是美國內政，中方不持立場。

婁勤儉稱，在大陸老百姓印象中，經常看到一些美國國會議員拋出針對中方機構、企業和公民的言行和反中議案，甚至「竄訪台灣」，這些做法干擾兩國正常交往合作。

對外界關注美國大選可能影響，婁勤儉稱，美國大選是美國內政，中方不持立場；不論誰當選，中方都希望美方能夠與中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續方向發展。

他指出過去幾年中美關係雖遭遇困難，但去年美參議院多數黨領袖舒默率團訪中，代表中美立法機構通過各種方式保持接觸。

記者會也提及涉外法律，比如近期大陸科技發展受到美國在相關科技領域「卡脖子」挑戰，婁勤儉表示中國主張開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇，但他也稱，在合作進展緩慢或陷入僵局時，只要堅持自立自強，就沒有攻克不了的難關；任何一項已知技術，要卡是卡不住的，最多就是時間問題。