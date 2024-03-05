聽新聞
test
0:00 / 0:00

政協主席王滬寧 提兩岸共同市場

聯合報／ 特派記者廖士鋒黃雅慧／北京報導
大陸全國政協主席王滬寧進行常委會工作報告。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國政協主席王滬寧進行常委會工作報告。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國政協十四屆二次會議昨於北京人民大會堂舉行，政協主席王滬寧發表政協常委會工作報告，就涉台工作提及「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言」，並未單獨點出「台灣」。

這次政協會議於昨天下午三時開幕，中共中央政治局七常委悉數出席。會議由中共統戰部長、政協副主席石泰峰主持，王滬寧以口頭發表的政協常委會工作報告中，就一年來的工作進行回顧，在涉台工作方面，他提到圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。

去年、前年，時任政協主席汪洋在工作報告中都有「加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」相關表述，反而過去兩年的報告都較少提到的產業發展議題，在今年表述變多。

王滬寧工作報告中提到較多的是民族事務，強調政協學習貫徹新時代的治藏方略及治疆方略，就推進「藏傳佛教中國化」、推進「新疆伊斯蘭教中國化」等赴西藏、新疆、四川涉藏州縣開展十次調研視察，就加強各民族「交往交流交融」歷史闡釋和宣傳教育、加強高等院校鑄牢「中華民族共同體」意識教育等深入研究。

兩會

延伸閱讀

兩會／政協：清理地方欠款 讓民企有感 並促進房市平穩

預期賴清德不碰一中底線 中國政協常委：兩岸可能延續不獨不武

涉火箭軍腐敗案 吳燕生等4軍工委員遭政協撤職

中國政協記者會 劉結一提到「經濟」64次 未言美中台

相關新聞

逾30年首見 陸人大取消總理記者會

大陸全國人大會議今天開幕，人大會議發言人婁勤儉昨天在記者會上宣布，大陸國務院總理李強將不會循例於人大會議閉幕後舉辦「總理...

是誰不想開總理記者會？2種可能

北京全國人大會議今開幕，外間一直以為這次會議平鋪直敘，誰料在記者會環節有不測之變，會前記者會照開，只有發言人的小變；會後...

政協主席王滬寧 提兩岸共同市場

大陸全國政協十四屆二次會議昨於北京人民大會堂舉行，政協主席王滬寧發表政協常委會工作報告，就涉台工作提及「圍繞加強兩岸產業...

兩會新風向 聚焦數位經濟

中國大陸全國兩會是觀察官方政策風向的重要窗口，大陸券商表示，除GDP增速、消費者物價指數、財政赤字率等經濟指標，還關注新...

觀察站／兩會涉台內冷外熱 外界關注

大陸今年兩會（人大和政協會議）開跑，但前後召開的政協、人大記者會都沒有特別回應台灣議題，讓外界無從得知金門漁船事件後，大...

人大記者會：美國大選 中方不持立場

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨天指出，中美關係穩定是眾所期盼，希望美國遵守承諾，又稱美國會議員「竄訪台灣」是粗暴干涉內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。