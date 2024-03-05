是誰不想開總理記者會？2種可能

北京全國人大會議今開幕，外間一直以為這次會議平鋪直敘，誰料在記者會環節有不測之變，會前記者會照開，只有發言人的小變；會後記者會是大變，因為總理記者會改了三十多年慣例，令人大會議再無重頭戲。

這次人大會前記者會之變，是發言人之變。因為人大會議自一九八三年首設新聞發言人，之前發言人全部來自外交和傳媒退休官員。這次會議本來以為是本屆人大一次會議設定的外交部前副部長王超，誰料二次會議臨陣換人，換上的是曾任江蘇省委書記的婁勤儉，這是首位沒有外交和媒體資歷、地方官出身的人大發言人。

有人解釋為婁勤儉二○一○年調陜西任副省長，時任陜西省委書記是趙樂際，人大發言人由人大委員長選任，也是不成文慣例。

上述只算小變，這次驚人之變是人大還沒開，會後總理記者會就宣布取消，按婁勤儉表態，至少李強任總理期間人大會議不會再有總理記者會。

中共重要會議後的領導人見傳媒，最早叫酒會或見面會，十三大首開黨代會後總書記見媒體，是趙紫陽拍板以酒會形式舉行但可答記者問。一九八七年那天，趙紫陽手端酒杯，繞場一周，神采飛揚，留下歷史一頁。

一九九一年李鵬任總理，想起人大會後也見傳媒，為打開局面，當時人大發言人是曾任駐法大使的姚廣，姚見多識廣，安排了總理見面會，李鵬認為很成功，一九九三年後將總理記者會制度化。

自有總理記者會以來，國務院總理一年高光時刻就在此時，一些經典話語也由此傳頌至今，例如朱鎔基說備好棺材當總理及不懼地雷陣和萬丈深淵；溫家寶仰望星空的溫情和警愓文革復辟的擲地有聲；李克強平實的六億人月入千元人民幣的現實，當時令人耳目一新，現在仍是政壇故事。

李強去年三月人大會議上出任總理，按例也舉行了人大總理記者會，表現被認為沒有出彩，但總算不過不失，所以這不是今年取消總理記者會的原因。有消息說，在二月底中央政治局會議後，準備人大總理記者會的工作停了。由於政治局會議討論的不只是政府工作報告，實際也拍板人大政協日程議程、基調等全面安排，在那次會議上作出取消總理記者會的決定，是相當合理。

三十多年人大總理記者會一夕取消，可能成謎，由於人大只有邀請權，沒有定奪權，謎底只可能來自兩方面，一是李強自己不想以總理記者會形式，來面對外部世界；一是「黨中央」不想有這個記者會，這可能與今天中國政治格局有關，也可能與今天中國經濟大勢有關。