習近平拚強國建設 壯大三力

中國大陸第14屆全國人大會議13日閉幕，大陸國家主席習近平在會中發表演講指出，在強國建設中要推動高質量發展，不斷壯大經濟實力、科技實力與綜合國力。

習近平也重申一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動。

習近平表示，在強國建設、民族復興的新征程，要堅定不移推動高質量發展，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

與此同時，習近平說要更好統籌發展和安全。安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。要貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以新安全格局保障新發展格局。要全面推進國防和軍隊現代化建設，把人民軍隊建設成為有效維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城。

上一屆，習近平2018年在大陸第13屆全國人大一次會議閉幕上的會議強調要幸福就要奮鬥，並強調生活的世界充滿希望，也充滿挑戰，他表示「中國將繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，始終不渝走和平發展道路、奉行互利共贏的開放戰略，為世界貢獻更多中國智慧、中國方案、中國力量」。