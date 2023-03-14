李強：鼓勵台胞台企赴陸

大陸國務院總理李強13日在人大會議閉幕後的首場總理記者會對台「送暖風」，形容兩岸同胞一家人，血濃於水，打斷骨頭連著筋，鼓勵更多台胞、台企到大陸來，「不只願意來，還要融得進，有更好的發展」。

李強13日首度以大陸總理身分出席記者會，被問到兩岸民眾期待盡快全面恢復兩岸正常交流往來，大陸方面針對推動兩岸經濟文化交流合作及人員往來的規劃，李強強調，在一個中國原則和九二共識的基礎上，繼續推進兩岸的經濟文化交流和合作。

他指出，要讓更多的台胞、台企願意到大陸，還要融得進，有更好的發展；當前，「早日實現兩岸的正常往來，恢復常態化的合作，是我們的共同期盼，更需要我們共同努力」。

李強坦承，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不確定、難預料因素比較多，要達到5%左右的增長目標，不是件容易的事，要倍加努力，需要打好各種組合拳。

李強指出未來工作幾個方面，第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想。第二是要集中力量推動高質量發展。第三是堅定不移深化改革開放。在提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型。

李強說，從最近兩個多月情況看，經濟運行有回升態勢，一些國際組織也調高今年中國經濟增速的預期。對中國經濟的前景，他以八個字來概括，就是「長風破浪，未來可期」。

李強還表示，對外開放是基本國策，今年還會進一步擴大開放，開放的中國大市場是世界各國企業發展的大機遇，中國大陸對外開放的大門只會愈開愈大。