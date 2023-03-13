人大閉幕：習近平談國安 李強上任後首秀

中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議於週一（3月13日）上午在北京人民大會堂舉行閉幕儀式，除習近平發表了閉幕講話之外，新上任的中國總理李強亦在會後，首次以國務院領導人的身份召開記者會。

李強在人民大會堂的金色大廳接受中外記者提問，針對未來中國的經濟規劃，表示中國今年將經濟增長目標定為5%左右，「並不輕鬆、需要加倍努力」，強調去年中國中央經濟工作會議已經做了全面部署，未來將在增長、就業、物價等方面「求穩」，在高科技創新、綠色轉型等面向「求進」，加上中國的市場規模、人力、制度等優勢，他對中國經濟的前景充滿信心。

至於中國人口負增長問題，李強則表示中國並未因此失去「人口紅利」。

他強調，「人口紅利既要看總量，更要看質量⋯⋯更要看人才」，中國有「近9億勞動力，每年新增勞動力都超過1500萬」，其中「接受高等教育的人口已超過2.4億」，因此中國非但沒有失去人口紅利，反而正在形成「人才紅利」，但也透露中國當局正在研擬延遲退休的相關政策。

針對兩岸議題，李強表示，台海兩岸「打斷骨頭連著筋」，中國將在「一個中國原則」和「九二共識」的基礎上，繼續推動兩岸經濟文化交流合作，讓更多台胞、台企「不僅願意來，而且能融得進」，期待恢復兩岸各領域常態合作。

對此，台灣政治大學國際關係研究中心副主任王信賢日前接受DW採訪時表示，從此次兩會期間釋出的訊息，可以看出中國當局短期內會「更重視兩岸之間的『同』」。

他說，兩岸過去存在太多如「一國兩制」等「台灣人民並不買單」的差異，過去中國當局都著眼於這些差異上，但未來中國將更積極從兩岸文化等相同的部份，去進行「交流與統戰」。

習近平聚焦國安 推「兩岸統一」

集「中共總書記、中國國家主席和軍委主席」三職於一身的習近平在閉幕式上致詞時，提到這是他第三次擔任國家主席一職，並表示他將「履行憲法賦予的職責」，以國家需要及人民利益為使命、準繩，不負所托。

提到國家安全時，他表示「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提」，除提及要「提高公共安全治理水平，完善社會治理體系」外，更表示將「全面推進國防和軍隊現代化」，以有效維護國家主權、安全及發展利益。

此外，他也重申了一個中國原則和九二共識，強調積極反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，必須「堅定不移推進祖國統一進程」，並表示中國「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，必須「貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」，支持港澳發展經濟、民生，融入國家發展大局。

致詞最後，習近平則以「治國必先治黨，黨興才能國強」作結，強調若想將中國建設為強國，必須堅持中國共產黨領導和黨中央集中統一領導。

據香港媒體「香港01」報導，習近平結束致詞後，現場掌聲持續了12秒。

（綜合報導）

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