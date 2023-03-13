兩會釋風向 外企：像定心丸

大陸「全國兩會」是外界了解大陸經濟社會動向的風向標。多位外企高管表示，透過了解今次會議透露的訊息，更加堅定加碼投資中國大陸市場的信心和決心。

中新社報導，擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，做好外資企業服務工作，推動外資標誌性項目落地建設等，今年大陸政府工作報告提出將更大力度吸引和利用外資。

羅蘭貝格全球管委會聯席總裁戴璞（Denis Depoux）分析稱，今年，由於全球政策及商業環境發生重大變化，市場對中國大陸展現出更高期待。此次大陸兩會透露的訊息，在不確定環境中帶來了穩定性，這對恢復與增強企業信心十分重要。

戴璞說，過去三年，疫情給許多企業經濟活動帶來了一定困難，也引發了對中國大陸在全球市場中定位的討論。短期看，今年對大陸投資數據會受到一些影響。但中長期來看，特別是在全球經濟持續放緩的宏觀形勢下，大陸預期實現的國內生產總值（GDP）增速目標仍高於全球很多經濟體，大陸的經濟恢復可為跨國企業平衡全球業務發展提供支撐。

在泰佩思琦亞太區總裁、蔻馳中國區總裁兼首席執行官楊葆焱（Yann Bozec）看來，對大陸的信心來自提振消費市場措施的推出。

「隨各項提振經濟、促進消費政策的發布，中國大陸經濟正在快速復甦，消費信心和活力不斷提升。」楊葆焱說，大陸商務部將今年定為消費提振年，這對企業而言更像是定心丸。

「近年來，我們還看到一系列惠企利好政策的有序實施與推進，為市場發展注入了動能。今年政府工作報告提出將更大力度吸引和利用外資，這進一步激勵我們持續擴大對中國市場的投資。」楊葆焱說。

達能中國、北亞及大洋洲總裁謝偉博（Bruno Chevot）說，今年以來，中國大陸各地優化營商環境、擴大開放、助推高質量發展的政策接連發布，製造強國、質量強國和數位中國等多個規畫加快推進，市場蘊藏巨大潛力。相信這些政策目標將持續助力企業更好地捕捉市場機遇、投資機遇和增長機遇。