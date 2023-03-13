發改委主任 鄭柵潔出線

大陸政府部門官員名單在12日揭曉，作為大陸經濟規劃部門重點─國家發改委主任人選備受關注，最後由鄭柵潔出任。值得注意的是，發改委新主任有對台工作經驗，曾在2017年擔任國台辦副主任，是個台灣通，任內強調擴大兩岸經濟合作效益，外界預期兩岸經濟交流有望加速推動。

公開資料顯示，鄭柵潔生於1961年11月，福建漳州人，在職研究生學歷，工商管理碩士，高級工程師，1991年1月起任正處級職務。1997年開始在廈門市工作；2003年升任福建省發改委副主任；2015年2月，鄭柵潔躋身副部級幹部，升任福建省副省長，負責建設、商務、工商、質量監督、旅遊、物價、人防等工作。同時分管福建自由貿易試驗區的工作。

鄭柵潔仕途一路上升，2015年8月，鄭柵潔調任中央，出任國家能源局副局長（副部長級）；2017年5月調任中共中央台辦、國務院台辦副主任，在任僅八個月後，隨即調任寧波市委書記，短短一年內便兩次履新；2021年升安徽省委書記。

而鄭柵潔在國台辦副主任任職期間，力促要與台胞分享大陸發展機遇。他曾在公開場合表示，努力擴大兩岸經濟合作的社會效益，增強兩岸同胞受益面和獲得感，大陸經濟為兩岸經貿交流提供機會與廣闊的市場，鼓勵台青到大陸創業、就業。

鄭柵潔在地方政府發改委系統工作多年，也在福建省、浙江省等經濟發達省分擔任重要職務。