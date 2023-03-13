大陸國務院新班子 出列

經濟日報／ 特派記者賴錦宏黃雅慧／北京12日電

中國大陸14屆全國人民代表大會昨（12）日選出由新任國務院總理李強提名的丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等四人為國務院副總理；李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛等五人為國務院國務委員，以及鄭柵潔出任發改委主任等26個部委首長。

時值大陸面臨多重內外挑戰之際，即將走馬上任的李強內閣新班子備受關注，如何突圍以求在科技上自立自強，在在考驗新內閣能力。

大陸新任四位副總理中，中共政治局常委丁薛祥原任中共中央辦公廳主任，是大陸國家主席習近平的心腹。60歲的丁薛祥預計接替韓正，出任常務副總理。

何立峰原任發改委主任，是習近平自福建一路帶上北京的官員，雖已68歲，但十分獲得習的信任。他預計接棒劉鶴，掌管財經事務。

58歲的張國清曾任中國兵器工業總經理，在遼寧、天津、重慶都有工作經歷，被外界稱為「兵工少帥」，他被認為將主管工業與國企。

劉國中去年中共廿大晉升政治局委員後，今年初曾在四川、重慶等地考察疫情防控，當時就被視為可能接替孫春蘭主管公衛、教育和文化體育。

國防部長李尚福，是第一位被美國制裁的解放軍上將。今年56歲的秦剛，去年底才自駐美大使晉升為外長，12日再成為國務委員，意味三個多月內連升兩級。

國務院部委首長方面，前安徽省委書記鄭柵潔出任發改委主任，他曾任國台辦副主任，過去在福建工作多年，與何立峰有共事經歷。

國務院 中共

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