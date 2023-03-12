新一屆政府組建完畢 習家軍「一統天下」

十年一次的中國政府大換班中，黨和國家領導人習近平的親信幾乎接管了所有重要部門。近三千名人大代表周日又「選舉產生」了新的副總理及其他政府要員。同周六當選總理的李強一樣，新一屆政府要員基本都由習近平的親信所擔任。

如預期一樣，周日的人大會議上，四位副總理和其他內閣成員的提名均獲高票通過。長年擔任習近平首席秘書及幕僚長的丁薛祥當選第一副總理，此前主管經濟及金融事務的副總理劉鶴則由何立峰接替。劉鶴此前曾主導同美國的貿易談判。

新一任國防部長則由李尚福出任，此人此前曾擔任中央軍委裝備部部長以及載人航天項目的負責人。2018年，時任美國總統的特朗普下令對一系列中國實體及個人實施制裁，李尚福就名列其中，成為首位受到美國制裁的中國高級將領。同其前任魏鳳和一樣，李尚福也是新一屆政府內閣中唯一一位軍方代表。

周一，審議通過上一屆政府工作報告以及預算草案後，本次人大會議將落下帷幕。本次預算包括將軍費開支提升7.2%等內容。中國政府相信，去年12月叫停嚴苛的清零政策之後，今年中國經濟將有望實現大約5%的增長。

周五，習近平打破慣例，開始了他的第三個國家主席任期。去年十月的黨代會上，習近平就已修改黨章，為其長期的領袖地位奠定了基礎。

（德新社）

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