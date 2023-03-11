史無前例的第三個任期…進入「習核心」集權新時代 陸面臨挑戰

經過為期一周的立法會議，中國國家主席習近平周五（3月10日）在中國的橡皮圖章議會 -- 第十四屆全國人大2952名代表的投票後，獲得了前所未有的第三個任期。這使他成為自毛澤東以來最有權力的中國領導人，並為可能的終身任期鋪平了道路。

趙樂際、王滬寧和韓正也在當天分別當選為全國人大常委會委員長、全國政協主席和國家副主席。而在周六，前上海市委書記、習近平的親信李強則被選為中國新一屆國務院總理。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）告訴DW，在全國人大會議之後，黨將掌管一切。他說：「習近平將處於金字塔頂端，在他領導下的中國治理模式將更加偏向社會主義。這與鄧小平『讓一部分人先富起來』路線相違背，現在的意識形態會是反西方和社會主義。」

美國威廉姆斯學院的中國政治專家克蘭（Sam Crane）向DW表示，根據忠誠度提拔人才的弊端可能會使得中國領導高層失去批評的聲音。克蘭說：「也許他們正試圖獲得能應對不確定性的靈活性和速度，由於經濟增長和中美關係等問題，相比專業知識來說，領導層高層更願意向著政治穩定和忠誠度這一方傾斜。」

然而，其他專家警告，最高權力層缺乏其他聲音可能會給中共帶來危險。牛津大學中國政治學副教授藍夢琳（Patricia Thornton）說：「李強是習近平的忠實擁護者，他在管理上海的新冠疫情時實施的封鎖政策給居民造成了巨大的損失。」她告訴DW：「這表明李強不太可能挑戰習近平的權威，危險的是，如果不把其他觀點帶入最高權力層，憑一己之見做出的決策可能會產生災難性的結果。」

旨在集中黨權力的體制改革

除了重大的人事調整，提交給全國人大的改革方案還顯示中國將組建國家金融監督管理總局。此外，也將建立一個負責管理數據事務的國家數據局，將數據管理的權力集中到一個監督機構。

政治智庫大西洋理事會印太安全倡議高級研究員羅谷（Dexter Roberts）指出，新成立的政府部門所負責的領域都是中共的首要任務。他說：「金融監管總局的成立表明，共產黨仍然非常擔心經濟方面的過度槓桿和高額債務等問題。」對於國家數據局，羅谷表示，這反映了黨對數據安全的關注。

然而，羅谷也認為，中共試圖加強對私營部門的控制但又希望其保持活力，這實際上會損害私營部門的經濟前景。他說：「這其中有一個真正的矛盾：高層領導人，特別是習近平認為自己可以兩全其美，他們還沒有領悟到這是不可能的。」

史無前例的第三個任期充滿挑戰

雖然習近平以絕對的權威和對世界第二大經濟體的控制權開始了他前所未有的第三個任期，但他和他所領導的中國在國內外也面臨著多重挑戰。專家表示，在三年的嚴格清零政策之後，中國經濟遭受了嚴重的打擊，今年的復甦之路可能相當崎嶇。

牛津大學的藍夢琳說：「面臨經濟放緩，隨著出口管制以及中國私營部門增長的不確定性增加，穩定地方政府的債務、解決青年失業問題以及管理房地產泡沫將使現任領導層的挑戰難上加難。」

在國際上，中國和美國之間的緊張關係繼續升級，最近的一系列外交紛爭使得試圖使雙邊關係回到正軌的努力付之東流。大西洋理事會的羅谷指出，習近平擁有如此大的權力和權威，對美中關係沒有好處。他說：「習近平認為美國和中國陷入了不可避免的衝突，在他看來這是一個零和遊戲。他認為最終只有美國或中國其中一方會贏，而這對兩國關係來說將是相當糟糕的消息。」羅谷補充道：「當雙方都在把關係推向越來越激烈的對峙時，我不認為習近平鞏固權力對美中關係有好處。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】