學者：習近平挑李強當總理 就是要重振經濟

中國全國人大今天通過中共領導人習近平提名李強當國務院總理，學者分析，習近平找李強接李克強，目的就是要他重振經濟，把市場經濟做好，如此對台灣比較有利。

「財團法人兩岸發展研究基金會」上午召開座談會，由基金會董事長丁守中與學者專家，共同探討兩會後亞太及兩岸情勢與台灣所面臨的機會和挑戰，並答覆記者提問。

針對李強接替李克強就任國務院總理，文化大學社科院院長趙建民分析，李強過去在地方官的歷練，都是集中在市場經濟最發達的地方，包括像是上海市委書記等。

他說，大家只看到上海封城兩個月而評價他不利市場經濟，這恰恰相反，李強在上海推動許多與市場經濟接軌的措施，傾向市場改革，因此習近平找他絕非要他回到計畫經濟，而是要李強把市場經濟做好。

趙建民指出，所以習近平找李強的首要任務就是重振經濟，而非發展擴大計畫經濟，如此對於台灣有利，反倒是國務院的機構改革13項重點中6項攸關金融體制，需要留意李強主政後這方面對台海地區的影響。

至於國台辦主任宋濤未如預期出任政協副主席，趙建民說，假如中國對台戰略鬥爭為主，由外交部在國際間對付台灣，解放軍展開對台恫嚇軍演，如此國台辦沒有角色被邊緣化。

他表示，若是對台工作轉移到交流，國台辦角色立即重要，如此對台工作的氛圍與國台辦官員的仕途都有好處，所以宋濤有沒有接政協副主席不重要，重點在於中國對台的戰略。

政治大學兩岸政經研究中心主任魏艾表示，習近平用李強主要著眼於他在浙江等地任事期間力推數位經濟，而數位經濟是中國發展重點，所以從這個角度來看他，可以說中國很多產業面的發展他比較熟悉。

此外，針對中國年度人大與政協兩會結束後，兩岸關係的發展動向，國民黨大陸事務部主任、國政基金會召集人林祖嘉表示，近來兩岸交流與互動趨於積極，如此對於穩定台海局勢有助益。

他說，畢竟當前北京方面面臨來自國際間的壓力不小，促使兩岸加強交流和緩台海局勢，也有助於北京當局處理及因應美中關係等國際事務，並可舒緩來自於國際社會的壓力。

趙建民表示，雖然雙方積極互動交流對兩岸有好處，他甚至預測今年有可能看到陸客自由行與小三通中轉，卻因美中兩國角力的緣故，兩岸在軍事外交的對峙與競爭只會更嚴峻。

輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎則是分析中國促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交指出，這也是中美競爭的一環，北京意圖藉沙烏地與伊朗重修舊好告訴全世界，中國外交政策比美國施加制裁更能促成和平。

他說，值得注意的是，1970年代沙國與美國簽訂美元交易協定，是否未來沙國將與中國以人民幣展開原油交易，而挑戰美元霸權的地位，值得關注。