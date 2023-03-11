接棒掌國務院！李強與李克強微笑合影 也與習近平握手致意
第十四屆全國人大會第四次全體會議今日（11）日上午9時舉行，選出新一任大陸國務院總理、中央政治局常委中排名第二、曾任上海市委書記的李強如外界預期，全票當選國務院總理，接棒李克強掌管國務院、抗下復甦中國經濟的重任。
李強獲2936票，3票反對，8票棄權，有效票數共2947張。國家主席習近平簽署主席令，任命李強為中華人民共和國國務院總理。李強先與習近平微笑握手致意，後走向李克強，兩人握手致意，都面帶微笑；李克強後走向習近平，兩人握手合影。
按照過去慣例，新舊總理在全體會議上都會「親切握手」，2003年3月16日上午，溫家寶與朱鎔基微笑握手合影；2013年李克強與溫家寶友好握手。
3月2日李克強攜十三屆國務院領導成員與國務院工作人員拍攝「畢業照」，影片在網絡熱傳。
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文章授權轉載自《香港01》
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