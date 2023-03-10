「權力比肩毛澤東」三度連任大陸國家主席 習近平有何打算？

如外界預期，中國國家主席習近平週五（3月10日）取得了國家領導人第三個五年任期，成為中共建政以來任期最長的國家元首，權力比肩毛澤東。

第14屆中國全國人民代表大會第3次全體會議上，共有2952名與會代表投票表決，一致支持69歲的習近平續任國家主席，及中國中央軍事委員會主席。宣布當選之際，現場響起如雷掌聲。

「很明顯，習近平已經鞏固了他的權力，其忠臣將進入中國最高領導層。」新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）告訴DW：「全國人民代表大會之後，中國的治理模式不再是一個『平行系統』。過去，共產黨的結構是他們有黨和政府領導。現在，他們讓共產黨來主導一切。」

這場國家主席的選舉，除了習近平外並沒有其他候選人。投票時間持續大約一小時，電子計票則在約15分鐘內完成。當人大代表們將投票單存入電子投票箱時，習近平與坐在他左邊的前上海市委書記李強隨意地聊了起來。

未來幾日中國新內閣將陸續出爐，李強預計出任中國國務院總理，成為繼習近平之後，中國領導階層的第二號人物。但吳木鑾分析：「習近平將處於金字塔頂端。李強（的權力）不會像過去的中國國務院總理一樣。他將只是一個幫助習近平的人，類似於過去他作為習近平（時任省委）秘書的角色。」

會議上還選出66歲的趙樂際為新任人大常委會委員長、68歲的韓正為新任國家副主席。就中國日前發布的「國務院機構改革方案」，其草案也以2951票贊成、1票反對、零票棄權通過。

習近平預計下週一（13日）在「兩會」閉幕前發表談話。

坐擁大權的治理模式

法新社報導，《習近平–全世界最有權勢的人》傳記的共同作者蓋格斯（Adrian Geiges）說，他不認為習近平尋求連任是出於個人致富動機，儘管國際媒體調查顯示，習近平所積累的家族財富相當可觀，但「這不是他的興趣所在」。

「他對中國真的有一個願景。」蓋格斯說：「他希望看到中國成為世界上最強大的國家。」

幾十年來，中國雖仍維持專制政權，但因經歷了開國領袖毛澤東的個人崇拜和獨裁統治導致的國家殘局，而後幾乎摒棄一人統治，改以少數核心領導層為共識的治理模式。

該模式對國家領導人這個角色予以任期限制。在習近平之前，前任中國國家主席江澤民和胡錦濤，都在任期10年後放棄了領導權。

然而，習近平打破了這項規則，在2018年廢除了任期限制，並允許個人崇拜出現於領導層。這意味著若沒有其他對手出現，習近平將統治中國至其屆齡70多歲，甚至更久。

「在習近平的第三個任期內，中國的治理模式將更加社會主義，更像蘇聯的制度。這是與鄧小平的政策相悖的。」吳木鑾告訴DW：「鄧小平的政策是讓人們先富起來，從西方學習所有的最佳做法。現在，（習近平的）意識形態是反西方，是社會主義制度。」

第三任期的首要任務

隨著習近平的第三個任期正式展開，中國經濟也正面臨著龐大的阻力，從成長趨緩、房地產行業陷入困境到出生率下降，都是有待解決的問題。此外，中美關係正處於數十年來的低谷，這兩大經濟體從人權、貿易到科技等面向，都充滿分歧與爭執。

吳木鑾觀察，中國國內的經濟表現「非常令人擔憂」，尤其是在公共財政方面。他表示：「中國社會正邁向老齡化，這些人口需要政府提供醫療保健、需要養老金，但我不認為中國共產黨能提供這些，因此可能會有一些抗議發生。」

本週，在中國「兩會」之一的政協會議上，習近平罕見公開抨擊以華盛頓為首的西方陣營，對中國「全方位的遏制、圍堵、打壓」。習近平強調，面對環境的複雜變化，中國必須「積極作為」、「敢於鬥爭」。

《南華早報》引述分析人士報導，對習近平來說，現在是一個關鍵時期，因為他需要讓中國重新走上經濟增長的道路，讓世界相信中國獨特的治理和發展模式是可行的，並在最終超越美國。

「今年的重點不是別的，而是重新啟動經濟引擎。」北京清華大學教授及國家戰略研究院高級研究員謝茂松告訴《南華早報》，儘管日前中國公佈的經濟增長目標只有「保守的5%」，但根據其同時宣布的目標——全年城鎮新增就業目標1200萬人，「似乎表明北京有信心實現，甚至超過所定的5%經濟成長」。

吳木鑾也向《南華早報》表示，習近平第三任期的首要任務，就是振興中國停滯不前的經濟、開闢一條科技自立自強的路、為台海緊張局勢的加劇做準備，以及加強維護中國國安。

其中，最大挑戰仍然是中國和美國之間的緊張局勢。吳木鑾說：「如果台海局勢處理不當，可能會擾亂習近平實現中國偉大復興的目標，這是他的重要（政治）遺產。」

（路透社、法新社、新華社、台灣中央社、《南華早報》）

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