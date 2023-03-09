李克強卸任 李強將接總理

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
BBC分析認為，李強預料成為下一任國務院總理。（中新社資料照片）
BBC分析認為，李強預料成為下一任國務院總理。（中新社資料照片）

大陸全國人大會議將在11日選任新總理，一般認為，中央政治局常委、前上海市委書記李強有望出任新總理，隨著李克強卸下總理，中國大陸技術官僚理政時代宣告結束，最高權力中心只剩下習近平與他的親信們。

《法蘭克福匯報》發表評論稱，新一代高層領導人的一個突出特點是，他們都對黨和國家最高領導人習近平表現得極為忠誠，但他們同時也較為缺乏國內及國際舞台的從政經驗。

評論指出，有人認為，李強對習近平高度忠誠，因此在推行改革方面，李強可能會獲得比李克強更大的活動空間。持這種觀點的人認為，習近平不需要提防李強奪權，因此可能會在更大程度上對李強下放權力。不過，習近平及其親信更有可能會進一步走向自我封閉。

三個月前清零政策被喊卡之際，人們曾認為習近平會利用這個機會調整其施政路線，經濟復甦一度被視為重中之重，重新贏得國際投資者的信任以及穩固國際關係也被提上議事日程。大陸領導層發出了開放及緩和的信號，並向歐洲、澳洲和日本派出特使，試圖修復中國大陸三年自我隔離期間，一度中斷的對話管道。

事實證明，僅僅只是戰術調整而已。習近平本人也表示，戰術可以有靈活性，但決定不能偏離既定路線。

習近平 李強

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