兩會顧民生 關注社會3大剛需

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

元宇宙、ChatGPT相繼成為「頂流」，人們已然習慣數位經濟的「高大上」、「新特奇」。但在多位大陸全國人大代表、政協委員看來，其發展仍須從解決社會剛需出發，助力化解各類民生痛點。

中新社報導，青少年心理問題是大陸全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰的關切之一。他發現，近年來此類問題愈發凸顯，但從事校園心理健康的專職人員嚴重不足。儘管大陸多地已開始探索學生心理問題篩查預警及干預追蹤的工作機制，心理篩查預警覆蓋率不足、準確率不高、干預閉環率低等問題卻仍然存在。 　　

他表示，希望通過人工智能技術，對孩子遇到親子關係、人際關係敏感、身體健康、校園霸凌、考試焦慮等問題進行自動分析，判斷心理問題的嚴重程度和成因，進行有針對性的引導和干預。為此，可以搭建青少年心理健康管理平台，建立從篩查預警到干預追蹤的全流程管理機制，提升大陸青少年心理篩查覆蓋率和預警準確率。 　　

除了呵護童年，保障晚年也是社會剛需。眼下大陸民眾養老需求不斷上升，但「老年數位鴻溝」等現象，讓相關高質量供給存在明顯缺失。 　　

大陸全國政協委員、農工黨中央委員、陝西省高級人民法院副院長鞏富文認為，應當發揮好互聯網、人工智能等現代科技作用，助力養老服務智能化升級。 　　

儘管數位技術和智能工具還無法完全替代人的陪伴，但已有條件補足一些弱點。鞏富文以深圳市養老護理院與某互聯網企業合作，建立安全守護系統「隱形護理員」為例說，現代科技產品在適老化方面的應用，可以克服養老服務資源在城鄉和區域間的非均等化程度，極大節約人力成本，為老年人構建更安全的生活環境。 　　就業更是民生之本。面對穩就業的艱巨任務，今年政府工作報告將全年城鎮新增就業目標加碼至1200萬人左右。數位經濟滲透入各行各業，會不會搶人類飯碗？

大陸全國政協委員、中國財政科學研究院院長劉尚希並不擔心。在他看來，數位經濟為就業帶來了槓桿效應。「作為未來經濟的主體形態，數位經濟展現出顯著引領作用，就業方面更是如此。」劉尚希說，隨著大陸數位經濟發展，其創造的新就業崗位佔比約三成，產生的新職業中多數與數位化密切相關，在第三產業中，數位經濟帶來的崗位佔到六成。數位化在顛覆經濟的組織方式，也在衍生新的就業形態，甚至改變了就業的定義。

劉尚希認為，應鼓勵、支持和拓展平台就業，以電商、網約車、物流配送、在線教育、信息服務和數位場景設計等作為吸納青年就業的主要方式。

全國人大

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