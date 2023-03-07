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甘肅省台聯會長蔡培輝：歡迎台青來西部逐夢

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5日，提請大陸十四屆全國人大一次會議審議的政府工作報告涉台部分寫入「推動兩岸共同弘揚中華文化」的表述，這讓祖籍台灣台南的蔡培輝頗有感觸。以媽祖文化促進兩岸民間交流，是他今次參會帶來的十餘份建議之一。

中新社報導，「蘭州有一條河，一本書，一碗牛肉麵，還有一帶一路（倡議）。」身為甘肅省台聯會長、全國人大代表，蔡培輝近日介紹西部新貌。他說，要依靠大陸為台灣鄉親服務、發聲；願作台灣同胞登陸發展的向導，助其更好了解大陸。

早年在甘肅的經歷，讓蔡培輝對大陸西部土地產生了深厚感情。他介紹，如今，定居甘肅的台胞、台屬和兩岸婚生子女約四千人，每年都有所增長，吸引力越來越大。

近年來，西部地區優化營商環境，全力以赴拚經濟、拚發展。情況今非昔比，蔡培輝說道，西北地大物博，礦產豐富，有充沛的中藥材、農產品資源；加之一帶一路倡議為開放發展賦予了寶貴機遇，歡迎台灣青年來此逐夢。

注意到今春兩岸民間交流有回暖跡象，蔡培輝表示，希望台灣企業家多走走看看，在大陸這片熱土施展抱負，共迎經貿合作的春天。 　　

常來往、多溝通，台青台商才能了解大陸經濟發展現狀，蔡培輝說，大陸市場體量巨大，台灣在科技產業、農業、養殖業等方面具備獨特優勢，合作空間廣闊。

蔡培輝還有一個身份，是富麗（香港）國際投資集團有限公司董事局主席。大灣區的互通互融讓他深有感觸。大灣區各城市的產品可覆蓋大陸各地市場，加強了優勢資源互補，也為大陸城市發展提供了平台。港澳青年企業家來到大灣區大陸城市投資，享受諸多政策便利，實現自身發展也幫助大灣區建設得更好。大灣區建設，台青台商不應該缺席。

全國人大 台商 一帶一路

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