棄外國護照才能參選人大代表？香港精英面臨二選一

北京向香港政商精英施壓，要求他們放棄外國護照，才能獲選人大港區代表。英國《金融時報》本周一（3月6日）援引一名新代表，一名前代表以及一名了解代表選舉過程的知情人士指出，有政府官員告訴想成為代表的香港政商人士，得放棄包括英國在內的其他國家的護照。中央政府以此減少外國影響，加緊管控香港。至少有一名尋求連任的代表因為持有BNO護照而未果。中聯辦並未回應該媒體的置評請求。

BNO 為 British National (Overseas) passport 的簡稱，即“英國國民（海外）護照”。英國自1987年7月1日至1997年7月1日（即香港主權移交中國前），簽發 BNO 護照給香港的英國屬土公民。持有 BNO 護照者雖具英國國籍，但原本並未能自動取得英國居留權及工作權。香港745萬人口，約300萬人擁有BNO護照。北京2020年推出“香港國安法”。2021年1月末，英國發布新 BNO 簽證政策，開放讓持有 BNO 護照的港人及其家屬申請 BNO 簽證移居英國，其間可就學、就業，住滿5年即可獲得永久居留權，再住滿1年即可申請入籍成為英國公民。2019反修例運動之後，超過16萬名港人申請了英國公民身份，其中至少有10萬人已經抵達英國。新 BNO 簽證政策公布後，中國外交部隨即宣布，中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留采取進一步措施的權利。

中國兩會於上周末拉開帷幕，去年12月，北京選出了36名人大港區代表，這是自反修例運動以來首次從香港選出代表。北京政府指責這場運動是由外國勢力煽動起來的。

有一名前全國人大代表對《金融時報》表示：“北京此前曾表示，擁有（海外）旅行證件的人有資格參選代表，但現在的信息是要麼放棄，要麼不參選。” 要求放棄外國護照的是在北京提出“愛國者治港”方針之後出現的，它旨在讓與西方存在緊密關系的香港政治人物遠離重要職位。一位當港區人大代表告訴英國《金融時報》說，北京的擔憂是“可以理解的，因為代表們要競選的是國家最重要的機構之一”。香港01報道，香港前特首，全國政協副主席梁振英上個月批評有立法會議員保留外國護照，說不肯放棄外國護照議員的理由是“一番廢話”，他上周告訴《金融時報》，香港所有政治人物：“都應該放棄外國護照， [特別是]英國和美國的護照”，他的理由是有制裁風險：“美國檢察官長臂管轄針對那些持有美國護照的美國公民……是基於美國利益還是意識形態？”。

（綜合報道）

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