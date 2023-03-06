快訊

一夜致富靠這次！威力彩頭獎衝11.5億 幸運數字出爐

經典賽／中職MVP熱機完畢 林立連兩天開轟

台語金曲歌王遭控「買茶」成性侵 本尊回應了

棄外國護照才能參選人大代表？香港精英面臨二選一

德國之聲／ 德國之聲

北京向香港政商精英施壓，要求他們放棄外國護照，才能獲選人大港區代表。英國《金融時報》本周一（3月6日）援引一名新代表，一名前代表以及一名了解代表選舉過程的知情人士指出，有政府官員告訴想成為代表的香港政商人士，得放棄包括英國在內的其他國家的護照。中央政府以此減少外國影響，加緊管控香港。至少有一名尋求連任的代表因為持有BNO護照而未果。中聯辦並未回應該媒體的置評請求。

BNO 為 British National (Overseas) passport 的簡稱，即“英國國民（海外）護照”。英國自1987年7月1日至1997年7月1日（即香港主權移交中國前），簽發 BNO 護照給香港的英國屬土公民。持有 BNO 護照者雖具英國國籍，但原本並未能自動取得英國居留權及工作權。香港745萬人口，約300萬人擁有BNO護照。北京2020年推出“香港國安法”。2021年1月末，英國發布新 BNO 簽證政策，開放讓持有 BNO 護照的港人及其家屬申請 BNO 簽證移居英國，其間可就學、就業，住滿5年即可獲得永久居留權，再住滿1年即可申請入籍成為英國公民。2019反修例運動之後，超過16萬名港人申請了英國公民身份，其中至少有10萬人已經抵達英國。新 BNO 簽證政策公布後，中國外交部隨即宣布，中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留采取進一步措施的權利。

中國兩會於上周末拉開帷幕，去年12月，北京選出了36名人大港區代表，這是自反修例運動以來首次從香港選出代表。北京政府指責這場運動是由外國勢力煽動起來的。

有一名前全國人大代表對《金融時報》表示：“北京此前曾表示，擁有（海外）旅行證件的人有資格參選代表，但現在的信息是要麼放棄，要麼不參選。” 要求放棄外國護照的是在北京提出“愛國者治港”方針之後出現的，它旨在讓與西方存在緊密關系的香港政治人物遠離重要職位。一位當港區人大代表告訴英國《金融時報》說，北京的擔憂是“可以理解的，因為代表們要競選的是國家最重要的機構之一”。香港01報道，香港前特首，全國政協副主席梁振英上個月批評有立法會議員保留外國護照，說不肯放棄外國護照議員的理由是“一番廢話”，他上周告訴《金融時報》，香港所有政治人物：“都應該放棄外國護照， [特別是]英國和美國的護照”，他的理由是有制裁風險：“美國檢察官長臂管轄針對那些持有美國護照的美國公民……是基於美國利益還是意識形態？”。

（綜合報道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

台美互動大於兩岸 學者：總統大選美國角色將更吃重

政大國關中心6日召開解析中共「全國兩會」座談會，對於接下來的美中台關係發展，和「疑美論」蔓延，台大政治系主任張登及表示，...

棄外國護照才能參選人大代表？香港精英面臨二選一

北京向香港政商精英施壓，要求他們放棄外國護照，才能獲選人大港區代表。

中國兩會審議黨政機構改革方案 學者：強黨弱政

中國今年「兩會」焦點之一是審議「黨和國家機構改革方案」。有學者表示，在中共20大報告中「安全」一詞出現了91次，維護國家...

中國軍費成長較GDP高 學者：強軍隊優於強民生

中國2023年編列軍費預算年增7.2%，創近5年來次高。學者分析，中國2023年軍費成長率較2020年GDP還高，反映中...

因應美頻頻「卡脖子」 習近平拚穩增長：力破核心技術

中國國家主席習近平昨參加他所在的14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議，強調高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任...

【重磅快評】李克強捎春風不是姿態 避戰是北京的共識

總理的謝幕從來就是一份《政府工作報告》，這是中共政治的體例與慣性造成的；李克強的謝幕，有人給予了滄涼的評注。因為他碰到的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦