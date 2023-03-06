雷軍：小米汽車預計明年上半年量產

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集微網消息，近日，小米董事長雷軍作為全國人大代表在兩會上介紹了小米汽車的最新情況，他表示：小米造車進展超預期，預計將會在明年上半年實現量產，並稱一定會把車造好。

雷軍說：小米是一家土生土長的北京企業，一定紥根北京發展，為首都的科技創新和經濟發展作出應有的貢獻。小米造車在各位領導的高度關心和高度支持下，進展超預期，最近已經順利完成了鼕季測試，預計將會在明年上半年實現量產。在這裡我表一下決心，一定會把車造好，絕不會辜負大家的期待！

不久前，雷軍立下了一個宏大目標：小米汽車爭取在15—20年內，進入世界前五。

公開信息顯示，小米汽車工廠項目位於北京亦莊經濟開發區，分兩期建設，一二期設計產能皆為15萬輛。一期工廠已於2021年4月開工建設，預計2023年6月竣工。

小米汽車雖然還沒造出來，但卻已經在國內有很高的熱度，有不少人在隨時關注著最新進展。1月份有網友曝光了疑似小米汽車的前臉設計圖，還是3D版本，在網絡上瘋傳，小米公關負責人王化公開回應，稱這的確是二級供應商保密的設計文件泄密，但該供應商僅僅是為模具打樣的供應商，泄密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。最終該事件以供應商被罸100萬元收場。

北京

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