陸兩會本週末開幕／汪洋將卸任政協主席 最後報告說了什麼？

中國「兩會」本週末開幕，現任全國政協主席汪洋週六（3月4日）發表了任內最後一次工作報告，重申以黨領政的原則；針對台灣問題，則僅以兩段帶過。

據中國官媒新華社報導，汪洋在大會報告中稱過去五年「極不平凡」，強調中國在面臨「世界百年未有之大變局」之際，應以「兩個確立」、「兩個維護」，謹守中國共產黨與國家主席習近平的領導。上述說法與去年中共二十大報告的用詞類似，顯見兩會大致上仍延續二十大的基調。

關於台灣事務，汪洋並未多加著墨。台灣中央社指出，汪洋的工作報告提到台灣的部分僅有兩段，除了談及與兩岸交流相關的論壇和政黨互動，也再次強調中國在台灣問題上面對歐美的立場，針對「美歐炮製涉台涉港涉疆法案和（前美眾院議長）佩洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

兩會開幕前，多位專家接受DW訪問時曾預測，中國領導階層在兩會期間談到台灣時，將著重於交流、促融等「軟」的面向，反台獨、反外部勢力等「硬」的部分雖會提及，但不太可能過於強化。

雖然兩會議程以中國民生經濟等內政議題為主，台灣事務一般而言不會在領導人工作報告中佔據大篇幅，但仍可從領導人「下團組」的動向，來觀察中國對台政策。外界普遍預料，新任政協主席將由王滬寧接任；兩會期間，習近平與王滬寧等人「下團組」是否前往涉台的人大政協代表團與單位、是否發表涉台言論，皆值得關注。

週六，第十四屆全國人大一次會議的記者會，全程皆未提到涉台內容，亦無「維護領土完整」、「促進和平統一」等常規說辭。有記者提出關於國安法的提問，發言人王超引述了來源不明的「香港民調」，聲稱有75.7%的香港市民對國安法實施的成效感到滿意。

（綜合報導）

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