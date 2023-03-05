政協報告 僅兩段提到台灣

中國人民政治協商會議第14屆全國委員會第一次會議昨（4）日開幕，全國政協主席汪洋發表任內最後一次工作報告，針對台灣關注的涉台事務報告，汪洋提及兩段但未多加著墨。

全國政協是由各界人士組成、有廣泛代表性的參政議政組織，立場向來是從民間角度就解決兩岸問題鼓勵開展交流對話。往年全國政協主席在兩會的工作報告，有關對台與兩岸相關事務陳述，被視為大陸對台政策的關鍵指標，然而，汪洋今年在報告中僅有兩段提到台灣。大陸新屆政府涉台政策是否出現變化，引各界關注。

汪洋在過去五年工作回顧提到，「參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」；另外則是「針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和裴洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」

今年大陸兩會為換屆年，這是汪洋任內最後一次發表工作報告，全國政協主席將由中共政治局常委王滬寧接任。

此外，大陸對台政策還可以觀察的指標，則是全國政協開幕前夕3日下午的新聞發布會，全國政協新聞發言人郭衛民在回覆有關兩岸交流的提問時透露三個涉台訊息。

第一，強調全國政協將全面貫徹中共二十大精神，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。這既表明大陸的和平統一大政方針不變。

第二，強調全國政協要秉持「兩岸一家親」理念，推進與台灣各界人士的交流交往。這是涉台工作重點。

第三，強調全國政協將繼續積極參與打造兩岸民間交流交往新平台。

全國政協14屆一次會議3日開幕，會期七天半，預計11日下午閉幕。