「兩會」讓中共權力更集中 對習近平的忠誠度成權力關鍵

來自中國各地約3000名代表正齊聚首都北京，參加本周末開始召開的全國政協會議和全國人大會議，俗稱「兩會」。此次兩會預計將批准一份擔任政府關鍵要職的官員名單，通過一項政府機構改革計劃，同時還將正式確立習近平擔任國家主席的第三次任期。

今年的兩會是換屆之年，中國國家機構和全國政協新領導層將在兩會上產生。專家表示，人大代表們預計將實施去年10月召開的中共二十大期間制定的主要政策。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）對德國之聲表示：「我們要將全國人大視為黨代會的延續，算是對黨代會關鍵決策的落實。」

集中權力將貫穿兩會

去年二十大期間，習近平打破慣例第三次任中共中央總書記，同時在中共最高決策機構中央政治局常委會進一步鞏固其權力。本周末，習近平將第三次被宣布出任中國國家主席。

一些分析人士預測，集中權力這項主旨將貫穿此次會議。

台灣政治大學東亞研究所中國政治議題專家王信賢對德國之聲表示：「過去的兩會主要是關於人事任命和機構改革，事實上共產黨早在會前就已經確定幾個重要政府機構的領導人事，這表示今年的重點會放在機構改革上。」

「無論共產黨決定如何改革關鍵政府機構，很顯然向黨內集中權力將是主旋律」，王信賢說。「這個舉措主要源自中共二中全會公報中定義的情況。公報強調中國面臨著複雜的國際環境，以及在保持國內穩定的同時啟動改革的艱巨任務。」

可能將「兩個維護」寫入憲法

除了改革最高層的黨和政府機構外，一些分析人士還預測，共產黨可能會通過將政治口號納入憲法，進一步鞏固習近平的領導地位。

澳大利亞國立大學政治學家宋文笛表示：「我們很可能會看到『兩個維護』被寫入憲法，即維護習近平在黨內的核心地位，以及維護黨的中央集權。」

宋文笛對德國之聲表示：「這是五年前取消任期限制的延續。這一次他們不僅在反映黨對國家領導方面取得進展，更確切的說是在反映習近平在中國歷史上獨特作用方面取得了進展。」

對習的忠誠是關鍵

鑑於中共高層官員皆為習近平擁護者，專家表示，兩會後將揭曉的最終領導陣容將顯示出，與習近平保持牢固的關係是關鍵。忠誠記錄將決定誰會被分配到更重要的職位。

宋文笛指出：「即使在實現了贏者通吃的政治時代，習近平仍然對周圍人的忠誠度不完全放心。」

政治學者王信賢補充說道，隨著共產黨權力向習近平收攏，他如今缺乏過去存在的「防火牆」來保護他免於任何意外危機的影響。這種情況最終可能對其造成威脅。

王信賢表示：「過去當事情發生時，中國總理李克強總是幫忙承擔責任，但當那層防護消失時，一切都會直指習近平以及黨的最高領導層。」

前上海市委書記李強有望成為新一任國務院總理。而負責國家發展和改革委員會的何立峰預計將出任副總理，主管所有經濟事務。新加坡國立大學的吳木鑾認為：「他（何立峰）很有可能接替劉鶴目前的職位。」

「要有一些實質內容支持GDP」

中國經濟在過去三年受到疫情的嚴重影響。一些專家預計，中國2023年的GDP增長目標將介於5.5%和6%之間。

ING銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈(Iris Pang)表示：「我預計目標會相當高，因為中國經濟正在回彈。」

她告訴德國之聲：「一定要有一些實質內容支持GDP數字。雖然我不擔心消費，但我對基礎設施投資比較猶豫，因為今年到目前為止，地方政府特別債券的發行量減少很多。」

「這讓我覺得或許今年的基礎設施投資，可能不是一個很好的增長引擎」，她說。

彭藹嬈表示，除此之外，美國和中國正在進行的技術戰可能促使北京在兩會期間強調技術自力更生的重要性。

「中國的反應一直相當緩慢，我認為兩會期間必須有一些應對這個問題的明確政策」，彭藹嬈說。「要有投資和人才的支持，這並不容易。」

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