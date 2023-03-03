路透：結束清零步伐上 李強與習近平意見不一

中共第二號人物李強預料在「兩會」接任國務院總理。路透社今天報導，在中國去年結束「清零」政策的步伐上，李強與中共總書記習近平的意見不一致，李強曾頂住習近平想放慢鬆綁疫情管控的壓力。

報導引述多名知情人士指出，中國政府高層官員及醫學專家原來制訂的計劃，是在2022年底逐步鬆綁COVID-19疫情管控，目標是在今年3月宣布復常。

去年10月中共20大會議，李強成為中共政治局常委之一，之後接管防疫重任，擔任中央防疫領導小組組長。

去年11月11日，中國頒布防疫20條，習近平的個人防護也放鬆了，他在北京或海外出席公開場合時，被發現沒有戴口罩。

報導指出，但放鬆疫情管控後，每天新增病例增加，習近平開始動搖，希望恢復「清零」政策。習近平的搖擺不定導致高層領導人就防疫政策重新展開辯論，當時有足夠跡象表明，經濟增長將下滑至近半個世紀以來最差的水準。

報導表示，在習近平11月中旬外訪回國後的一些討論中，李強頂住了習近平要求放慢重新開放步伐的壓力，不過，路透社無法確定當時習近平的反應。而李強與習近平在重新開放的步伐的意見不一致。

雖然當時病例增加，但李強仍鼓勵地方官員遵從防疫20條。

報導指出，中國其後爆發「白紙運動」成為防疫政策急轉彎的轉折點，白紙運動後，習近平開始放手，讓李強負責防疫重任，而李強也抓住了這個時機。

最後，去年12月7日中國公布進一步放寬的優化防疫新10條，重新開放的計劃最初是保留大規模檢測，但李強推動更廣泛的鬆綁政策，大規模檢測也取消了。

防疫鬆綁後，疫情立即爆發，醫院和火葬場不堪負荷，藥物被搶光。李強在去年12月25日的全國防控工作電視電話會議上，敦促官員要及時調配資源。李強也告訴官員，當時「時機成熟，具備基本條件」將疫情降級為「乙類乙管」。