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兩會前瞻：習近平第三任、新內閣將登場

德國之聲／ 德國之聲

中國兩會將於本週全面登場，除了習近平將要連任國家主席外，象徵著其掌握所有內閣人事和權利的新一屆政府，也將於兩會後正式就職，並推動機構改革和其他施政方針。

隨著中國國家主席習近平的任期將進入第三任，中國總理李克強也於本屆兩會後將正式下台，新一屆的內閣人選逐漸浮出檯面，一般認為，新的總理一職將由李強出任，而已經當選中共中央政治局常委的趙樂際、王滬寧，則將分別接任人大委員長，全國政協主席，丁薛祥也有望接任國務院常務副總理。

香港01報導，現年63歲的原中共上海市委書記李強，曾在浙江擔任過習近平的下屬。習近平擔任浙江省委書記時，李強擔任省委秘書長，頗得習近平賞識，預料將出任新總理一職。

2017年10月25日，58歲的李強在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員。2018年10月29日則接替升任中共中央政治局常委的韓正，出任新一屆中共上海市委書記，成為首位先後主政江浙滬三省市的高級官員，並於2022年10月23日中共20屆1中全會入選中共政治局常委。

其他高層人事將出爐

香港01也報導，中央政治局排名第三的常委趙樂際，預料將執掌全國人大委員長。2012年，在中國共產黨十八大上，趙樂際升任政治局委員，不久後兼任中組部部長，主管人事。

在2017年的十九大上，他又升任中共中央政治局常委，並接替王岐山出任中紀委書記。在他執掌中紀委任內，查處原司法部部長傅政華、工業和信息化部部長肖亞慶、原鐵道部部長盛光祖、原公安部副部長孫力軍等人。

「三朝元老」兼當代中共理論第一人王滬寧，由於在新一屆全國政協委員名單中，是名單中唯一的政治局常委，預料排名第4的他將接替汪洋，於今年3月出任新一屆全國政協主席，從事統戰工作。

而曾經成功舉辦北京冬奧的前北京市委書記蔡奇，在中共二十屆一中全會去年（2022年）10月23日選出新一屆中央政治局常委，已出任中央書記處第一書記。

在主政北京之前，蔡奇只花了9年半的時間，就從杭州市市長晉升至北京市長，其仕途躍升速度之快，令外界印象深刻。他在福建與浙江工作期間，長年與習近平共事。

此外，已出任中共中紀委書記的李希，也將在本屆的兩會中亮相。早在2008年，時任延安市委書記的李希，便曾受時任陝西省委書記趙樂際委託，將當時還是習副主席的問候，帶回習近平曾經插隊的延川縣梁家河，繼而搭建起李希與領導人習近平間往後的互動。

而中央政治局常委排名第六的丁薛祥，一般預料也將在本屆兩會後，擔任國務院常務副總理一職。丁薛祥在2007年升任上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平。2017年他晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。十年以來，他一直陪同在習近平左右。

機構改革成看點

台灣《聯合報》報導，今年兩會是5年一度的換屆大會，一般著眼3大看點：即政府工作報告、換屆人事名單、機構改革方案。

作為換屆會議，現任總理李克強以待退之身，最後一次作政府工作報告，但他能主導的只是報告上半部分，即定論過去一年、評說過去五年，按慣例是以總結經驗的方式來談，預期李克強會談如何防住疫情、穩住經濟、推動行政改革、優化營運環境這幾件成就。但下半部未來方針和任務已不由他定，而可能會由習近平親自掌握。

此外，由於去年中共二十大的人事組合，換得前所未有的徹底，目前看來這些名單變化不會太大。從過去會成看點的選舉和表決的票數，以中共二十大經驗看，當局有足夠能力控制場面，成不了看點。

於是人事換屆的看點，就不再是誰上誰下，而是去揣摩上台下台後的變局，如李克強看其快樂「祼退」後，能否如願去北京大學教書；又如現任副總理胡春華被退下，還會不會有帳要算；當然人們最為關心，是國務院的新班子，絕大多數都沒有國務院工作經驗，甚至沒有中央工作歷練，他們能否穩住大局，又能否開出新局。

最後在機構改革的部分，這當是今次兩會最大看點，理由有三，一是極度低調籌備，令其在各方預期之外，越神祕關注度就越高；二是5年前習近平首度機構改革，有些設想未成現實；三是機構改革內容在絕對意義上，是中共二十大政治路線在黨國體制上的完整體現，北京政圈傳言，說內容可能震撼。

（香港01、台灣《 聯合報》）

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