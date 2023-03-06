南投立委敗選馬英九要他檢討 林明溱委屈傷心：夠犧牲了

南投立委補選，國民黨前縣長林明溱在地服務30年，最終不敵民進黨蔡培慧，黨內檢討聲不斷，前總統馬英九更點名黨中央、林明溱要深入檢討。對此，林明溱表示，他為國民黨再戰，夠犧牲了，馬英九不知情，還點名檢討，他感到委屈傷心。

南投縣號稱「藍營鐵票倉」，國民黨卻在立委補選失利，歸咎敗選原因，除參選人個人爭議，國民黨未能團結更恐是主因，黨內檢討聲不斷，前總統馬英九也撂重話，要黨中央或林本人深入檢討，拿出改革變法，「若這樣下去，我們很危險。」

林明溱今電話受訪表示，他縣長卸任後準備要退休了，但因黨中央一再請託，只好為立委補選再戰一次，他年紀這麼大了還要戰，更被不斷抹黑，已經夠犧牲了，但馬英九不知情，昨天還公開點名他要檢討，讓他覺得委屈不平，也很傷心難過。

林明溱再次強調，這場補選就是「沒槍沒子彈的，對上有槍有子彈的」，媒體又不斷中傷抹黑，再好的強棒也沒用。但他也坦言，此次補選黨內的確不像對手陣營團結，加上對手有黨中央助力，動作頻頻，吃了大虧。