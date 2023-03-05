投開票所記錄民眾特徵 南投警6人依妨害投票罪送辦

南投縣第2選區立委補選今天投開票，自稱「全民監票行動聯盟」成員從外地到南投市、名間鄉投票所攝影、紙本記錄投票者特徵。警方查獲2件、6人訊後依妨害投票罪嫌函送法辦。

民進黨選將蔡培慧陣營下午指出，上午在南投市營盤國小投票所外樹上發現盆栽暗藏針孔攝影機，也在名間鄉大賢宮、南投市農會、聖和宮等投票所，發現不明人士疑假裝監票，以紙本記錄投票民眾如衣服顏色、性別、身材等特徵，恐有買票核銷、勾稽、妨害投票嫌疑。

南投縣選舉委員會透過新聞稿表示，營盤國小第38投開票所自稱「全民監票行動聯盟」人員，在投開票所30公尺內裝設錄影器材攝影；一夥人遭警方勸離後，又再度進入30公尺處攝影，疑涉違反選罷法第108條第2項情形，由選監小組及員警帶回警局處理。

南投縣警察局中興分局表示，中午獲報營盤國小內的投票所，有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場了解有人將攝影器材放置花。。經投開票所主任管理員指揮警方制止，查扣錄影器材、計票紙本文件，並帶回涉案的1女、2男，全案依妨害投票罪嫌偵辦。

涉案的75歲王姓男子、70歲張姓男子、60歲黃姓女子都非設籍南投縣，警訊中聲稱今天專程從外縣市來南投「監票」，對於查扣紙本文件，王男等人說法是要計算實際投票人數。由於檢警並無查獲賄選直接證據，經請示檢察官，詢問後函送南投地檢署偵辦。

另外，有民眾報案指名間鄉福興宮投開票所同樣有自稱「全民監票行動聯盟」人員使用密錄器錄影、疑用紙本計算人數。轄區南投警分局獲報到場處置，聯盟人員承認用攝影機放在投票所外某戶民宅電表，拍攝進出投票所人員，警方將60多歲至70多歲的2女、1男帶回派出所，訊後依妨害投票罪嫌函送南投檢方偵辦。

對於「用紙本記錄投票者特徵，是否涉及買票核銷與勾稽」，檢警表示，涉案人從外縣市到南投縣自稱從事監票行為，目前也無買票核銷證據，全案待進一步調查釐清。

有涉案男子向媒體透露自稱第三勢力，「為促使選舉公平、公正競爭，不要有人想動手腳」是今天行動目的，成員從事監票錄影快3年，首次被查辦，且以往在別的地方都沒事，這次被擴大解釋。

【中央社台北4日電】

南投縣警方今天在營盤國小投票所外查扣錄影器材、計票文件，涉案3人帶回警局偵辦。民進黨立委林靜儀指出，這種監控是傳統賄選憑證領錢的變形、抑或是中共以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁，檢警調需要積極因應。

南投縣政府警察局今天表示，獲報營盤國小內的投票所有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場發現有民眾將攝影器材放置花盆內，經投開票所主任管理員指揮警方制止涉案人，並將相關錄影器材、計票文件查扣，涉案2男1女共3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

涉案男子自稱是「全民監票行動聯盟」成員，他接受媒體聯訪時表示，今天的行動目的，是希望各個政黨都加入聯盟，促使選舉能夠公平公正競爭，誰贏誰輸要心甘情願，不要有人想要動手腳。

民進黨立委林靜儀今天推文指出，這種監控是傳統賄選憑證領錢的變形，還是中共以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁，非常需要積極因應。以民主傷害民主，摧毀民主制度的可信和自由，台灣內部真的有非常糟的一群勢力。

林靜儀也在臉書發文表示，這次出現明顯受過訓練的組織，毫不遮掩進行監控紀錄投票民眾特徵的行為，警察加以勸阻時不但不離開或躲藏，甚至理直氣壯並堅持完成行為。

林靜儀指出，這是一個有組織、有目的、完整訓練且任務明確的樣態，這些組織的召集者是誰，資金來源是否與境外敵對勢力有關，任務完成之後的報償為何；她認為，有更複雜且龐大的勢力介入，不只檢警調需要調查，國安體系也應介入調查。

此外，民進黨質疑，疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在投開票所附近進行註記，名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等可辨識的特徵；相關行為有如「威權特務」作法，在民主社會令人髮指。

民進黨副秘書長黃建嘉批評，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨，讚揚藍營、中共。