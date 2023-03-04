投票所外盆栽藏攝影機 南投選委會：警方帶回4人

南投縣第2選區立委補選今天投、開票。民眾發現南投市營盤國小投票所外發現盆栽暗藏攝影機，部分投票所還有民眾疑持手機錄影，南投縣選委會表示，有4人因安裝盆栽攝影機被警方帶回。

南投縣選舉委員會表示，針對在南投市營盤國小投票所外發現針孔攝影機，選務人員獲報要前往移除時，安裝攝影機的人員主動現身拆除，後續有4人被警方帶回派出所了解，另部分投票所外有民眾持手機疑似錄影情形，同時還有造冊等資料，也已勸導距離投、開票所外至少30公尺。

國民黨南投立委補選候選人林明溱表示，民眾回報一些投、開票所有不明人士錄影，營盤國小投票所外也發現不明攝影機，他說：「還有情資指出疑有民進黨監票人員用手機錄影固票箱？」且竟然還在花盆暗藏攝影機，想對善良選民施加壓力，沒想到這個年代竟然還有人做這種事情。

國民黨發言人林家興說，針對上午在部分投、開票所外發生不明人士錄影，甚至在花盆找到攝影機情況，經再三確認並非林明溱團隊及國民黨相關人士所為，這種監票做法影響選舉公正，更可能觸法，呼籲檢警儘速了解，也盼民進黨不要藉機政治操作，影響選舉公正。

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧指出，上午在營盤國小投票所外樹上發現盆栽放置針孔攝影機，在名間鄉大賢宮、南投市農會、聖和宮等投票所，也發現不明人士以紙本記錄投票民眾個人特徵。

她說，如衣服顏色、性別、身材，假裝監票，恐有買票核銷、勾稽、妨害投票嫌疑，也發現不肖人士在投票所周圍恐嚇「你要戰爭嗎」，很明顯是特定人士惡意操作，針對這些情況，團隊已報警處理。

進駐南投縣輔選蔡培慧的民進黨副祕書長黃建嘉說，投票現場發現多個密錄器，並有疑似特定陣營假裝為全民監票行動聯盟以手機錄影，並記錄投票民眾身材、衣著，特定陣營行為根本如威權特務，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響選舉，這種行為過去曾在台中「中二選區」出現，呼籲檢警積極介入、嚴加查辦。