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南投補選投票爆亂象 投票所外造冊登記選民性別、衣帽特徵

南投補選投票爆亂象 投票所外造冊登記選民性別、衣帽特徵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投立委補選今投票，南投市、名間等地投開票所傳出，有人投票所外造冊登記選民特徵，民進黨呼籲檢警介入調查。圖／蔡培慧競辦提供
南投立委補選今投票，南投市、名間等地投開票所傳出，有人投票所外造冊登記選民特徵，民進黨呼籲檢警介入調查。圖／蔡培慧競辦提供

南投立委補選今投票，南投市、名間等地投開票所傳出，投票所外放密錄器、有民眾比手勢，民進黨更指出，疑有特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影，甚至造冊監票，痛批猶如「威權特務」，呼籲檢警積極介入嚴加查辦。

南投立委補選選況激烈，選前傳出恐有大量聘用選民到投開票所前催票、固票等變形賄選的狀況，法務部長蔡清祥日前到南投視察慰勉查賄團隊，同時指示，有情資就查辦。未料，今天補選投票日，各地投開票所仍傳出各種疑似違規行為。

國民黨候選人林明溱、民進黨蔡培慧陣營今均指出，在營盤國小投開票所發現有不明的攝影機藏在花盆裡。蔡培慧競辦進一步指出，名間大賢宮、南投市農會及聖和宮等更發現不明人士佯裝監票人員，以紙本造冊紀錄投票民眾的個人特徵。

蔡培慧競辦表示，今上午發現疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在各個投開票所附近進行註記，名冊上甚至紀錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等等可辨識的特徵，以方便「紀錄」。

民進黨副秘書長黃建嘉說，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，但其臉書粉絲社團中有明顯政治傾向，今甚至在投開票所恐嚇選民「你要戰爭嗎？你喜歡戰爭嗎？」顯示這根本是為特定陣營服務，試圖影響公正公平的選舉投票。

黃建嘉痛批，該聯盟更在投開票所外以名冊計票形式，紀錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等可辨識特徵，作法相當可疑，更有如「威權特務」作法，而這種選舉奧步、恐嚇民眾等行為，先前在台中第二選區就出現過，呼籲檢警單位積極介入嚴查。

對此，南投縣選委會表示，投票所30公尺內外不可有競助選或從事拉票的活動，針對向投票之民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或固票者，選務機關也將立即通知監察小組委員，要求檢警司法機關列為偵查重點對象。

南投立委補選今投票，南投市、名間等地投開票所傳出，有人投票所外造冊登記選民特徵，民進黨呼籲檢警介入調查。圖／蔡培慧競辦提供
南投立委補選今投票，南投市、名間等地投開票所傳出，有人投票所外造冊登記選民特徵，民進黨呼籲檢警介入調查。圖／蔡培慧競辦提供

投票 南投 蔡培慧

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