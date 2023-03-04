南投補選發現密錄器？ 綠營：特定陣營有如威權特務

南投第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人蔡培慧陣營表示，投票現場發現多個密錄器，並有疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在各個投開票所附近進行註記，名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等等可辨識的特徵，以方便「紀錄」。民進黨副秘書長黃建嘉說，特定陣營的行為根本有如「威權特務」作法，在民主社會令人髪指。

黃建嘉表示，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨、讚揚藍營、中共等等政治人物，並且還在開票所周遭恐嚇青年稱：「你要戰爭嗎？你喜歡戰爭嗎？」

黃建嘉說，這種行為顯示這根本是為了特定陣營服務，並且在開票所附近，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響公正公平的選舉投票。

黃建嘉表示，此種選舉奧步、恐嚇民眾的行為在過去台中第二選區已經出現一次，我們呼籲檢警單位積極介入，嚴加查辦，不要讓南投的選舉結果被特定有心人士的選舉操作決定。