快訊

現場爆衝突！蔣萬安首場社子島說明會破局 地政局：場地門鎖遭破壞

50歲小姑不出去工作，要哥哥養一輩子！人妻痛訴後被網友反酸，原因曝

南投補選投票爆亂象 投票所外造冊登記選民性別、衣帽特徵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投補選發現密錄器？ 綠營：特定陣營有如威權特務

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
南投第二選區立委補選今天投開票，許多民眾一早利用好天氣出門投票。圖中人物與新聞無關。記者潘俊宏／攝影
南投第二選區立委補選今天投開票，許多民眾一早利用好天氣出門投票。圖中人物與新聞無關。記者潘俊宏／攝影

南投第二選區立委補選今天投票民進黨候選人蔡培慧陣營表示，投票現場發現多個密錄器，並有疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在各個投開票所附近進行註記，名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等等可辨識的特徵，以方便「紀錄」。民進黨副秘書長黃建嘉說，特定陣營的行為根本有如「威權特務」作法，在民主社會令人髪指。

黃建嘉表示，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨、讚揚藍營、中共等等政治人物，並且還在開票所周遭恐嚇青年稱：「你要戰爭嗎？你喜歡戰爭嗎？」

黃建嘉說，這種行為顯示這根本是為了特定陣營服務，並且在開票所附近，也是要施壓樁腳出來投票，試圖影響公正公平的選舉投票。

黃建嘉表示，此種選舉奧步、恐嚇民眾的行為在過去台中第二選區已經出現一次，我們呼籲檢警單位積極介入，嚴加查辦，不要讓南投的選舉結果被特定有心人士的選舉操作決定。

投票 民進黨

延伸閱讀

南投立委補選／蔡培慧發動最後陸戰拜票 握到每一雙手

國民黨批蔡培慧「黑布條女王」再現 為難守法公務員

民進黨：林明溱和王鴻薇是政治詐騙兄妹檔

林明溱批綠以政治獻金支高薪 她秀學歷回擊

相關新聞

南投補選投票爆亂象 投票所外造冊登記選民性別、衣帽特徵

南投立委補選今投票，南投市、名間等地投開票所傳出，投票所外放密錄器、有民眾比手勢，民進黨更指出，疑有特定陣營假裝「全民監...

南投補選發現密錄器？ 綠營：特定陣營有如威權特務

南投第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人蔡培慧陣營表示，投票現場發現多個密錄器，並有疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟...

南投縣長許淑華完成立委補選投票 呼籲選民踴躍投票

南投縣立委第2選舉區補選今天投開票，南投縣長許淑華上午10時到南投市三玄宮投開票所投票，投票前燒香祝禱，祈求選舉開票過程...

南投立委補選今投票 好天氣助長投票率

南投第二選區立委補選今天投開票，國民兩黨主席昨晚均到場力挺自家候選人。民進黨南投立委補選候選人蔡培慧，與國民黨候選人林明...

南投立委補選／蔡培慧投票秀「她」送的祈福小物

南投立委補選今投票，民進黨候選人蔡培慧現身鹿谷鄉茶席文化館投開票所，她秀出胸前的紫南宮土地公玉墜說，立委林靜儀昨晚送給她...

南投立委補選傳有人在投票所外錄影監控 中選會回應了

今天是南投縣第2選區立委補選投票日，傳出有特定投票所外出現錄影監控他人投票之行為。中選會表示，無論是投票所30公尺內外，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦