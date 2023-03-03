南投立委補選前與柯文哲同場 朱立倫：綠執政太多不滿、非綠一起努力

南投立委補選明天投票日，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲今同時出席政大國關研究中心七十周年紀念特展開幕式，媒體問朱立倫是否有談到「藍白合」？朱立倫回應表示，跟民眾黨的確「很多地方是在合作的」，也有競爭，現民進黨執政大家有太多不滿，只要是非綠的，都一起來努力。

也有記者問，鴻海創辦人郭台銘昨發文支持國民黨立委候選人林明溱，是否有跟黨中央說好？朱立倫未直接回應，僅說不捨林明溱腳踏實地打拼30年，現被民進黨不論是非的抹黑、惡意攻擊造謠，呼籲南投朋友最後階段站出來力挺 林明溱，「樂見每位好朋友都來支持林明溱」。

朱立倫和柯文哲今下午一起在台北中山堂出席政大國研中心特展，兩人入場前有短暫碰面並寒暄，不過在會場就座時座位間隔一人，沒有互動。

被問到是否有跟柯文哲談「藍白合」？朱立倫受訪表示，大家一起努力，共同為未來打拚，台灣的民主繁榮、兩岸和平總是要更多人一起努力，「只要是非綠的，大家都一起來加油、一起努力。」

媒體追問國民黨和民眾黨會競爭還是合作？朱立倫表示，政黨之間不是合作就是競爭，但「不是對抗，跟敵人才是對抗」、「我們（指國民黨）跟民眾黨的確也是很多地方是在合作的」，而有一些部分議題也有競爭，但是希望將來能夠共同為了台灣，為中華民國。

朱立倫說，大家現對民進黨的執政實在有太多不滿，光一個「全動法」修法就大有爭議，一條是違反民主自由，竟要在平日、準備的時候，就對媒體要蒐集、整理、調查、編組，請問重視民主自由的朋友，「可以接受平日就做這些事情嗎？」

另則是針對16歲以上的這些學生、孩子，要準備服勤編組，如果還要讓16歲的孩子學生們來服勤守衛國家，真的是對不起下一代，所以要努力讓兩岸能夠和平。

有媒體則問，新北市長侯友宜沒出席南投選前之夜、臉書也沒發文支持林明溱，朱立倫表示，侯友宜5天前才剛到南投力挺林明溱，今天也有預錄影片在晚會播出，全黨都是一致、大家團結來支持林明溱。

傳出侯友宜陣營開出副手條件，朱立倫則回應，現全黨團結一致，正為南投來打拚，這個時候大家會花所有的時間力氣幫林明溱助選，希望用團結的力量，對抗抹黑造謠，民進黨用負面選舉攻擊、用不實方式來選舉，是台灣民主之恥。

有記者再問朱立倫網路聲量正面評價線高於民進黨主席賴清德、有沒有可能角逐總統大位？

朱立倫重申，最關心的是國民黨明天大家能團結在南投勝選，然後國民黨的所有朋友「大家能夠正向越高越好」，獲得民眾肯定，現在最重要就是林明溱獲得最多的肯定。