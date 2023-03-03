南投立委補選登場 檢察總長提示「工作費」賄選5原則

南投縣第二選區立委補選明天即將登場，檢察總長邢泰釗為防制賄選，前往南投地檢署召開立委補選聯合查察會議時，特地提醒藉由「假活動真賄選」及以工作費名義賄選等態樣，囑咐檢方依5大原則檢視具體個案的認定標準。

邢泰釗昨召集南投地檢署、台中高分檢與調查局舉行聯合查察會議，會中選前應嚴加注意，是否有以正常活動掩護賄選，或以載送選民前往投票拉高投票率等情事。

有關工作費部分，邢泰釗列出了5項原則，包括：1.工作人員的人數配置與工作內容、負荷，是否具有衡平性；2.工作人員薪酬與時數是否具相當性；3.工作人員取得報酬次數及多寡，與僱用方式是否與社會通念相符；4.僱用工作人員是否具有必要性；5.工作人員選任標準與來源是否符合社會常情。

此外，邢泰釗也呼籲，檢察機關應公平、公正、公開維護選舉秩序，如有違法情事，有聞必查、有據必辦；如有違反選罷法之意圖使人不當選罪等情事，檢察機關也應盡速查明事實並澄清。